Дело прививки: вакцина от 23 типов пневмококка поможет не заболеть COVID-19

Прививки от пневмококковой инфекции помогут не заразиться коронавирусом или перенести болезнь в легкой форме. Российские ученые рассказали «Известиям», что взрослым лучше подойдет двадцатитрехвалентная вакцина, а детям и пожилым — тринадцативалентная. Разница между ними заключается в наборе штаммов опасной бактерии, против которой формируется защита. По словам специалистов, вовремя сделанный укол позволит избежать бактериальных осложнений при COVID-19 и улучшит состояние иммунной системы. Это подтверждают и зарубежные научные коллективы. Например, исследователи из Италии показали, что у привитых от пневмококка в прошлом году значительно реже выявлялся положительный тест на новую инфекцию.

Здоровая подстраховка

Российские иммунологи и эпидемиологи настоятельно рекомендуют взрослым и детям пройти вакцинацию от пневмококка, чтобы подстраховаться на случай заражения коронавирусом. Эти прививки могут существенно улучшить работу барьерного иммунитета слизистых оболочек, сообщил «Известиям» профессор-исследователь БФУ имени Канта Андрей Продеус.

— Это абсолютно подтвержденный факт: вакцинированные от пневмококка имеют меньше шансов заразиться и менее подвержены осложнениям, — рассказал специалист. — Их иммунитет умеет противостоять любым респираторным вирусам, включая SARS-COV-2. В некоторых регионах России вакцина от пневмококка входит в состав бесплатных региональных программ.

По словам ученого, контроль пневмококковой инфекции серьезно снижает любые осложнения респираторных болезней, особенно среди детей. Речь идет о таких заболеваниях, как гнойные отиты, внебольничные пневмонии, гаймориты. В большей их части повинен именно пневмококк, поэтому если пациент защищен от него, то он значительно быстрее выздоравливает , добавил Андрей Продеус.

Курс на уколы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Дискуссии о том, может ли вакцина от пневмококковой инфекции спасти и от COVID-19, идут в научном мире давно. В различных научных статьях появляются данные о том, что такие прививки могут усугубить состояние зараженных или же никак не отразиться на их здоровье. Однако недавние наблюдения показывают, что в странах, где популяция привитых от пневмококка выше, смертность от коронавируса ниже.

В частности, научная группа из Италии, в которую вошли специалисты гериатрических отделений медицинского факультета Университета Падуи и биомедицинского кампуса в Риме, опубликовали статью, в которой проанализировали, как вакцинация от гриппа и пневмококка коррелирует с результатами тестов ПЦР на COVID-19. Исследование показало, что взрослые и пожилые респонденты, получившие противопневмококковую вакцину в прошлом году, имели вероятность положительного результата теста на коронавирус куда ниже по сравнению с их непривитыми сверстниками.

Для взрослых и детей

Сейчас во всем мире широко применяют два типа вакцин от пневмококка: PPV13 (тринадцативалентную), то есть направленную против 13 серотипов пневмококка, и PPV23 (двадцатитрехвалентную). Существует еще PPV7 и PPV10, но они считаются устаревшими, и их применяют крайне редко.

— Взрослым я настоятельно рекомендую прививаться от пневмококка в период пандемии, особенно если это люди с хроническими заболеваниями и курильщики. Им подойдет PPV23, — пояснил «Известиям» инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков. — А вот детям стоит делать PPV13. Первая действует на большее число подвидов пневмококка, но при этом хуже очищена и может тяжелее переноситься.

Курс на уколы Здание Министерства здравоохранения России, Москва Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Главный эпидемиолог Минздрава России, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины, директор Института общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана Сеченовского университета (вуз — участник проекта повышения конкурентоспособности образования «5-100») Николай Брико сообщил «Известиям», что пока рано говорить, какая именно вакцина эффективнее снижает летальность и количество тяжелых случаев при коронавирусной инфекции, так как никто еще не проводил их сравнительный анализ в рамках пандемии. Однако действительно существуют рекомендации, в которых четко прописано, кому какой препарат показан.

— Для детей в возрасте до двух лет рекомендовано использовать именно конъюгированную тринадцативалентную вакцину, — отметил специалист. — Для лиц старше 65 лет, а также пациентов с хроническими заболеваниями мы рекомендуем начинать с нее же, а через год уже прививаться двадцатитрехвалентной. Здоровым же взрослым людям рекомендована именно двадцатитрехвалентная вакцина.

Прививка по правилам

По словам Николая Брико, при коронавирусной инфекции важна сочетанная вакцинация (от пневмококка и единовременно от гриппа). Есть предположения, что в таком случае человек будет защищен не только от этих инфекционных агентов, но и получит дополнительные преимущества при COVID-19. В последнее время появляются данные, что эти прививки снижают число летальных исходов и тяжесть течения болезни, благодаря возможной стимуляции врожденного иммунитета или же каких-либо перекрестных иммунных реакций.

Сделать прививку от пневмококка (как и от гриппа) можно как в государственных, так и частных клиниках. Вакцинацию по показаниям для отдельных групп населения (дети, пенсионеры, люди с хроническими болезнями) можно провести в обычной поликлинике по месту жительства, предварительно уточнив у врача наличие препарата. Также можно пройти вакцинацию в центрах иммунизации — платно или по полису ДМС в зависимости от региона и особенностей работы клиники. Например, в Москве взрослые и дети могут пройти бесплатную вакцинацию в центре при НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова. Сделать защитный укол частным образом можно в различных клиниках, цена колеблется от 2 до 5 тыс. рублей.

Курс на уколы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Несмотря на то что вакцинация от пневмококковых инфекций может существенно повлиять на число бактериальных осложнений при коронавирусе, ученые предупреждают, что такие прививки могут быть противопоказаны ряду лиц. Это непереносимость компонентов препарата, первые два триместра беременности, если нет отдельных рекомендаций врача, респираторные заболевания на момент вакцинации, обострение хронических патологий и лихорадочные состояния любого происхождения. Также специалисты отмечают, что даже в случае отсутствия противопоказаний прививка может вызвать непродолжительное повышение температуры.

Ранее сделать прививки от пневмококка рекомендовал и глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. По его словам, вакцинация позволит пройти период обострения сезонных ОРВИ безопасней.