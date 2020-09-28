Маска, я тебя не знаю: москвичи игнорируют средства защиты от вируса

С понедельника в Москве действуют новые ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавируса. Пенсионеры и беременные снова должны были отправиться на самоизоляцию, а большинство сотрудников столичных компаний — на удаленку. Остальным горожанам настойчиво напомнили о необходимости соблюдать масочный режим. Правда, столичный транспорт всё равно переполнен, каждый третий пассажир без масок, а в магазинах и кафе их требуют надеть только на кассе. И это — несмотря на то что 28 сентября в городе зафиксировано более 2,2 тыс. новых случаев инфицирования. Департамент здравоохранения уже вводит ранее закрытые «ковидные» корпуса, сообщили «Известиям» в Мосгордуме.

Только на кассе

— Девушка, а у вас маски не найдется? — у входа в «Ароматный мир» в Большом Палашевском переулке меня останавливает школьник. Рядом кучкуются одноклассники.

— Мы чипсы купить хотим, — уточняет мальчик лет 13 на вид.

Лишней маски у меня нет. Свою я специально прячу в карман перед входом в магазин. Беру шоколадку и подхожу к кассе. Вопросов не возникает. Потом всё же слышу:

— Маску наденьте, пожалуйста, — к кассиру, обслуживающему меня, подходит старший коллега.

маска Фото: ИЗВЕСТИЯ/Терещенко Михаил

охожая ситуация возникает в ближайшей кофейне — я без проблем захожу в небольшое помещение и пару минут разглядываю витрину.

— Чтобы сделать заказ, придется надеть маску, — предупреждает бариста.

Он сам, как и продавцы из «Ароматного мира», в средствах индивидуальной защиты.

А вот в кондитерской «5 вкусов» неподалеку о масках вообще не вспоминают. Нет таких просьб и у сотрудников «Макдональдса» — здесь просто замеряют всем температуру на входе.

— Только если вы хотите в зале посидеть, придется подождать, мест нет, — поясняет женщина в фирменной одежде.

Отказываюсь от столика и по пути к автомату самообслуживания оцениваю обстановку: столики отделены друг от друга разметкой и прозрачными экранами. Но полностью дистанцироваться от соседей, кажется, всё равно не получается.

Острее всего эта проблема ощущается в метро. Несмотря на введенную удаленку, пассажиров с утра не меньше, чем в обычный день. Большинство из них — без масок.

— Я сегодня заметила, что на центральных станциях очень много полицейских, — рассказывает москвичка Мария Маслюк. — Но не видела, чтобы они кого-то останавливали или штрафовали. Сама я всегда в маске, но это скорее уже по привычке. Большинство сейчас уже отказались от них.

Отсутствие у пассажиров метро средств индивидуальной защиты — как и проверок их наличия — корреспонденту «Известий» подтвердили трое жителей Москвы. Все они добирались на работу из разных районов города.

маска Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

— Я еду по синей ветке, нужный мне участок сейчас закрыт, приходится добираться на компенсационных автобусах. Так вот, они набиты до отказа, а масок нет даже у трети пассажиров, — рассказывает Варвара Рашина.

Ее коллеги пользуются фиолетовой и зеленой ветками — там ситуация с СИЗ пока обстоит не лучше.

Каждый третий

28 сентября оперативный штаб сообщил о 2217 новых случаях заражения коронавирусом в Москве.

— У нас есть всплеск заболеваемости, и мы это видим даже по своей больнице: примерно у 20% пациентов, которые попадают к нам по «скорой», диагностируются COVID-19, — рассказала «Известиям» член комиссии Могсгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья, главный врач Городской клинической больницы имени В.В. Виноградова Ольга Шарапова.

По ее словам, большую роль здесь играет беспечность части горожан.

— Есть люди, которые уже переболели коронавирусом и поэтому считают себя вправе не носить маски и не опасаются заразиться. Есть и те, которые просто игнорируют масочно-перчаточный режим, — пояснила она. — По моим наблюдениям, каждый третий пассажир метро не надевает маску. То есть это где-то треть москвичей, 30%.

маска Фото: агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев

В связи с этим она считает правильным и своевременным решением вновь введенные меры вроде самоизоляции пенсионеров и беременных женщин или удаленки, которая разгрузит общественный транспорт.

— Сейчас у нас нет такого дефицита масок, который был в начале пандемии. Они в достатке, однако многие игнорируют их. Конечно, это скажется на заболеваемости, потому что средства индивидуальный защиты — один из главных инструментов профилактики инфекции, — подчеркнул в беседе с «Известиями» директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского вирусолог Александр Лукашев.

По словам депутата Мосгордумы, пока ужесточения ограничительных мер в столице не обсуждается, но департамент здравоохранения вновь открыл некоторые «ковидные корпуса».

— Есть три этапа ввода резервных коек и открытия корпусов, которые уже работали с COVID-19, — пояснила Ольга Шарапова.

Новые мощности будут открываться по необходимости, если не хватит уже действующих, добавила чиновница.

По статистике оперштаба России, число заболевших коронавирусом за сутки в Москве каждый день увеличивается на 200–230 человек. Это вносит существенный вклад в общие данные по стране, которые говорят о ежедневном приросте инфицированных на 270–340 человек. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выпустил указ, согласно которому почти 2 млн пожилых и хронически больных москвичей с 28 сентября должны оставаться дома. А чтобы они люди не замерзали, в столице досрочно начали отопительный сезон.