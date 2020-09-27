Два года в доме: коронавирус может остаться в России до 2022-го

С 28 сентября в столице вступают в силу новые правила и рекомендации, связанные с распространением коронавируса. Пенсионеры и беременные женщины вновь отправятся на самоизоляцию, большинство работодателей переведут сотрудников на удаленный режим работы, а масочный режим серьезно ужесточится. К ограничением возвращаются и в других регионах. Например, в Подмосковье с понедельника полицейские снова начнут штрафовать людей, появившихся в общественных местах или решивших проехаться на автобусе без маски. Некоторые школы Башкирии отправлены на дистанционное обучение, в Воронежской области закрыли фуд-корты, а спортзалам разрешили принимать только половину посетителей. На «удаленку» перешел и Кузбасс. По мнению экспертов, новый всплеск COVID-19 обусловлен сезонностью респираторных инфекций и несоблюдением правил эпидемиологической безопасности – население успокоилось и перестало опасаться заражения. Ситуация может стабилизироваться только к будущей весне, а на появление необходимого коллективного иммунитета уйдет два года.

Начиная с понедельника

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, с понедельника, 28 сентября, граждане старше 65 лет и беременные женщины снова должны соблюдать режим самоизоляции. Работодателям, если это возможно, рекомендовано перевести сотрудников на удаленку. Глава столицы также напомнил, что в общественных местах по-прежнему необходимо носить маску и соблюдать социальную дистанцию.

Отопительный сезон в городе из-за коронавируса в 2020 году тоже стартует раньше.

Два года в доме Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

- С завтрашнего дня почти два миллиона пожилых и хронически больных москвичей должны оставаться дома, - сообщил Сергей Собянин в своем блоге. - Чтобы пребывание дома было максимально комфортным, я принял решение о досрочном начале отопительного сезона.

По словам мэра, батареи в жилых домах столицы начнут теплеть в понедельник.

- Сейчас уже понятно, что коронавирус с нами надолго, - отметил в беседе с «Известиями» член комитета Госдумы по здравоохранению Борис Менделевич. - И при решении о вводе или отмене ограничений данные о заболеваемости играют уже не такую большую роль. Сейчас выявляется больше заболевших - думаю, просто потому, что проводится больше тестов. Это не определяющий фактор того, насколько тяжело проходит пандемия.

Главным же показателем депутат считает то, как с происходящим справляется система здравоохранения. Ее перегрузка как раз может стать сигналом к введению жестких ограничений вроде повторной всеобщей самоизоляции или прекращения сообщения между регионами. Нынешнюю ситуацию парламентарий считает стабильной.

- Вирус становится менее агрессивным, поэтому я думаю, что с повторными серьезными ограничениями мы не столкнемся, - подытожил он.

Тем временем регионы ограничения, пусть пока и не очень жесткие, но вводят. Так, в Подмосковье постановлением губернатора Андрея Воробева ужесточается масочный режим. Теперь за отсутствие средств индивидуальной защиты опять будут штрафовать.

В Кузбассе режим повышенной готовности продлен до конца октября, сообщает местный оперативный штаб. Пенсионеры останутся на самоизоляции до 14 октября, а с 26 сентября организации региона должны при наличии возможности функционировать дистанционно.

Два года в доме Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Более 300 учеников в сельской местности переведены на дистанционное обучение в Башкирии, сообщают местные СМИ, ссылаясь на местного министра образования Айбулата Хажина.

В Ростовской области, как ранее писали «Известия», закрываются ночные клубы. А в Нижегородской области решено отказаться от перехода к третьему этапу снятия ограничений - губернатор Глеб Никитин в своем Instagram заявил, что считает это преждевременной мерой. Не готовы к этому и в Дагестане — на заседании республиканского оперативного штаба 18 сентября глава региона Владимир Васильев заявил, что не нужно вводить новые ограничение, но требуется соблюдение действующих.

Руководитель Ульяновской области Сергей Морозов подписал указ о продлении действующих ограничений до 15 октября. Жители региона продолжат носить маски в общественных местах и дистанцироваться друг от друга.

В Орловской области, по решению регионального оперштаба, меры будут действовать до конца ноября. А в Воронежской области, согласно данным местных СМИ, закрываются фудкорты и развлекательные учреждения, а спортзалы смогут принимать только половину возможных посетителей.

Рано расслабились

Тем временем рост заболеваемости в стране продолжается. Неделю назад, 21 сентября, оперативный штаб сообщал о 6 196 новых случаях инфицирования COVID-19. К воскресенью, 27 сентября, этот показатель достиг отметки в 7 867.

- Подъем заболеваемости — это очевидно — идет, - резюмировал в беседе с «Известиями» директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского, вирусолог Александр Лукашев. – Эффект мер, которые вводятся сейчас, будет виден лишь через две недели. Поэтому рост будет продолжаться. С большой долей вероятности мы увидим и удвоение сегодняшних цифр.

По его словам, риск распространения коронавируса в регионах сегодня ничуть не ниже, чем весной: там не сформировалась иммунная прослойка, как в крупных городах вроде Москвы и Санкт-Петербурга. Тем не менее, осенью система здравоохранения оказалась значительно более готовой к вспышкам заболеваемости, чем весной – появились новые схемы лечения, есть больше данных и о самом вирусе.

К весне 2021 года, по мнению эксперта, COVID-19 станет куда меньшей проблемой, чем сегодня.

Два года в доме Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

На сегодняшний день в антилидерах по заболеваемости числятся Москва (+2016 заболевших), Санкт-Петербург (+227 заболевших) и Подмосковье (+226 заболевших).

- Всплеск заболеваемости, который мы наблюдаем сейчас, это совокупность сезонности респираторных заболеваний и того факта, что население в большинстве своем перестало соблюдать меры предосторожности, - считает Александр Лукашев.

Но столичные чиновники называют масочный режим в городе «достаточно жетским».

- Например, в магазине вам не отпустят товар без маски, мероприятия по проверке ношения масок проводились в метро, - сказала в беседе с «Известиями» член Комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Мосгордумы Людмила Стебенкова.

Чтобы проверить заявления депутата, 27 сентября корреспондент «Известий» без маски купила лимонад в магазине, расположенном в двух минутах ходьбы от метро «Тверская». В близлежащей кофейне ее тоже обслужили без СИЗ.

По словам Людмилы, ввод и отмена тех или иных ограничений зависит от эпидемиологической ситуации. Роспотребнадзор и оперативный штаб мониторят ситуацию и принимают решения опираясь на нее.

- Мы расслабились, - констатирует депутат Госдумы Татьяна Соломатина. - Перестали носить маски, соблюдать дистанцию. Поэтому я не могу гарантировать, что второй волны коронавируса не будет. До тех пор, пока иммунная прослойка не достигнет 60-70%, мы вынуждены будем жить с ограничениями.

На достижение же этого показателя, по ее словам, уйдет примерно два года.