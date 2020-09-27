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В Москве впервые с начала июня выявили более 2 тыс. случаев COVID-19 за сутки

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В Москве за сутки выявлено 2016 случаев COVID-19. Об этом в воскресенье, 27 сентября, сообщил столичный оперштаб. Последний раз число новых случаев коронавируса, выявленных в городе за 24 часа, превышало порог в 2 тыс. в начале июня.

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Темп прироста новых случаев составляет 0,7%.

Среди новых выявленных случаев 42,9% — это люди в возрасте от 18 до 45 лет, еще 26,6% — в возрасте от 46 до 65 лет и 18,1% — в возрасте старше 66 лет. Доля детей среди новых зарегистрированных случаев COVID-19 составляет 12,4%.

Подчеркивается, что растет также и число госпитализированных пациентов в Москве. За сутки в столичные больницы поступил 721 пациент.

Всего в городе с момента распространения вируса зафиксировано 285 776 подтвержденных тестами случаев инфекции, скончались 5164 человека, выздоровели 245 132 пациента.

В России за 24 часа выявили 7867 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Всего на сегодняшний день в стране выявлен 1 151 438 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 20 324 летальных исхода, выздоровело 943 218 человек.

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Как накануне рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, рост заболеваемости COVID-19 связан прежде всего с несоблюдением мер профилактики. 25 сентября в Минздраве заявили, что рост случаев COVID-19 в стране прогнозировался и был сформирован соответствующий мобилизационный резерв в медучреждениях.

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