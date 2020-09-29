Фокус в группе: почему ошибается тест на COVID-19

ПЦР-тесты на COVID-19 часто выдают ошибочный результат. Причину этого решили выяснить французские ученые. Они проанализировали 80 пациентов с положительным анализом ПЦР и 80 — с отрицательным при наличии всех остальных симптомов коронавирусной инфекции и плохим КТ легких. Исследователи обнаружили маркеры сильного воспаления (С-белок) и высокие тромбоциты у больных из второй группы. Российские эксперты сомневаются в возможности прямого влияния этих факторов на результаты ПЦР-исследований. По их мнению, невысокая точность тестов связана с тем, что вирус на момент взятия анализа уже «спустился» ниже носоглотки, или забор мазка производили люди без нужных навыков.

Загадочные связи

В исследовании приняли участие пациенты 11 госпиталей из Франции и Бельгии. Ученые отобрали экспериментальную и контрольные группы по 80 человек в каждой из Университетского госпитального Центра в Нанте, медицинского центра в Авиньоне, клинике Сен-Пьер в Оттиньи (Бельгия) и др.

80 человек имели все признаки COVID-19, но при этом отрицательный ПЦР-тест. В контрольной группе другие 80 пациентов имели такие же признаки заболевания, но при этом положительный подтвержденный анализ. Группа ученых во главе с французским медиком Жан-Батистом Ласкарру пыталась ответить на вопрос: отличаются ли какие-то клинические, биологические или рентгенологические характеристики у этих больных? Что именно мешает ПЦР-анализу точно диагностировать COVID-19?

В результате проведенной работы исследователи пришли к выводу, что на результаты ПЦР-теста не влияет ни время проведения анализа (длительность отсрочки от появления первых симптомов), ни терапия, которая во многих случаях была одинаковой, ни время, проведенное в стационаре, ни смертность в обоих группах, ни процент попадания на ИВЛ. Однако наличествуют биохимические показатели крови, которые ясно коррелируют с ложноотрицательным ПЦР-тестом. Это высокие тромбоциты и показатели С-белка (белок острой фазы, концентрация которого в крови повышается при воспалении).

В статье не объяснено, как именно эти характеристики крови влияют на результаты теста, там лишь описана корреляция, суть которой еще предстоит понять. Интересно также, что меньшую ложноотрицательность показывают пациенты с головной болью и усталостью. У них ПЦР-тест чаще срабатывает правильно.

Французские ученые указывают на ограниченность ПЦР-тестов на COVID-19, которые далеко не всегда правильно интерпретируют причину заболевания. «КТ грудной клетки обладает более высокой чувствительностью для диагностики COVID-19 и может рассматриваться как основной инструмент для обнаружения инфекции в зоне эпидемии», — говорят авторы статьи.

Известно, что средняя чувствительность ПЦР-тестов и так невысока — 60–70%. Однако, судя по данному исследованию, ее точность можно оценить как еще более низкую. Что ставит под сомнение смысл тестов ПЦР, например, при возвращении из заграничных поездок, выходе с карантина в школы, институты и на работу.

Ищем объяснение

Российские эксперты сомневаются во влиянии высоких тромбоцитов и содержания С-белка на результат ПЦР-теста, хотя и не отрицают, что корреляция может иметь место.

— Авторы статьи нашли корреляцию, но суть ее не пояснили, — сказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. — ПЦР-тест на COVID-19 — это мазок из ротоглотки. А С-белок находится в сыворотке крови. Вряд ли одно может влиять на другое. Однако я не отрицаю, что описанная в статье корреляция может иметь место.

Павел Волчков объяснил, что есть высокосходящиеся корреляции, которые являются статистически достоверными. Например, количество съеденного мороженого может напрямую коррелировать с количеством утонувших. Это происходит потому, что мороженое чаще едят летом, когда устанавливается жаркая погода. Тогда же начинается и купальный сезон. Но это не значит, что мороженое приводит к утоплению, отметил эксперт.

В случае с ложноотрицательными тестами тоже нужно найти не корреляцию, а причину. Ученый считает, что она может заключаться в отсутствие вируса в рото- и носоглотке части пациентов. С экспертом согласен директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета (вуз — участник проекта повышения конкурентоспособности образования «5-100») Александр Лукашев.

— Во время первой волны в Китае в феврале 2020 года было показано, что если брать материал из бронхов или легких, то поставить диагноз можно практически во всех случаях. Но это делать нецелесообразно — сложно, неприятно для больного и очень опасно для врача. То есть дело не в чувствительности теста, а в том, что по физиологическим причинам вирус уже «спустился» ниже, — сообщил ученый «Известиям».

По словам Александра Лукашева, результаты ПЦР-анализа зависят от того, когда взят тест. Ведь известно, что наиболее высокое содержание вируса фиксируется еще до появления клинических симптомов. Что касается высоких тромбоцитов и содержания в крови реактивного С-белка — это скорее характерно для более поздних стадий болезни , отметил эксперт в разговоре с «Известиями».

— У ПЦР-теста техническая чувствительность обычно выше 98%, — пояснил Александр Лукашев. — Но его практическая чувствительность у больных COVID-19 может быть и 60%, и 70% по физиологическим причинам — вируса в ротоглотке просто нет. И эти проблемы едины для тестов любых производителей во всем мире.

Отрицает прямое влияние высоких тромбоцитов в крови и реактивного С-белка на ПЦР-тест и заместитель директора по научной работе ИФХЭ РАН Олег Батищев.

— Параметры крови на то, что находят на слизистых, принципиально не могут влиять, — подчеркнул эксперт. — Однако тесты действительно дают ложноотрицательные результаты, так как сам этот мазок не так просто взять. Для этого нужна определенная подготовка как врачу, так и пациенту.

Олег Батищев отметил, что если человек за два часа до анализа поел или попил воды, ПЦР-тест может не сработать.

— Особенно высока частота ложных срабатываний, когда пациент берет мазок самостоятельно, как это делалось у нас в первую волну, чтобы минимизировать контакты. Сам себе человек так глубоко в ротоглотку залезть вряд ли может. Думаю, причина ложноотрицательности этих тестов именно в заборе материала, — сообщил эксперт «Известиям».

Подтвердил эту информацию и специалист компании «Инвитро», врач клинической лабораторной диагностики Дмитрий Бусыгин. Он также считает, что на данные ПЦР-теста высокие тромбоциты и С-белок повлиять никак не могут, они лишь отражают реакцию организма на инфекцию.

Эксперт напомнил, что в постановке диагноза можно ориентироваться на дополнительные лабораторные данные, в том числе и антитела. Если же сомнения остаются, на этот случай предусмотрено несколько заборов ПЦР-мазка.