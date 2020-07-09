Штамм действий: двойной тест предскажет тяжелую форму COVID-19

Вероятность тяжелого течения COVID-19 можно предсказать при одновременном проведении стандартного теста ПЦР на наличие коронавируса и теста на антитела IgM. Именно эти белковые молекулы вырабатываются в самом начале заболевания. В статье китайских ученых говорится, что риск возникновения опасных осложнений возрастает, если при подтверждении наличия коронавирусной инфекции проверка на антитела показывает отрицательный результат: это свидетельствует о слабой реакции организма на заражение. Российские эксперты признают научную значимость нового исследования. В настоящее время тестирование на антитела уже стало широкодоступным, поэтому комбинированный анализ легко внедрить в медицинскую практику.

На шаг впереди

В настоящее время тяжелое течение коронавирусной инфекции врачи определяют по симптомам: сильная одышка, падение кислорода в крови, обширное поражение легких, видное при проведении компьютерной томографии. Как правило, при этих проявлениях болезнь уже нанесла значительный урон организму, что сужает возможности для оказания эффективной медицинской помощи. Значительно снизить смертность, быть на шаг впереди коронавируса поможет прогнозирование возникновения опасной формы заболевания при первых признаках заражения. Одному из таких прогнозных методов посвящено исследование китайских ученых.

Они установили, что одновременное проведение двух анализов при появлении первых симптомов COVID-19 — ПЦР-теста на наличие коронавируса (метод полимеразной цепной реакции) и теста на наличие антител IgM — может предсказать тяжелое течение заболевания.

Н1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Исследование сотрудников Университета науки и искусств провинции Хубэй (Hubei University of Arts and Science) состояло из двух этапов. На первом они провели отбор трех разных групп пациентов больницы города Саньян, среди которых были зараженные коронавирусом, заболевшие другими респираторными инфекциями и здоровые люди. У всех взяли венозную кровь на иммуноферментный анализ (ИФА — лабораторный иммунологический метод качественного или количественного определения антител к SARS-CoV-2. — «Известия»), позволяющий найти в ней специфические антитела IgM, которые организм выделяет в первые дни после заражения COVID-19. Всего в эксперименте участвовало 130 человек.

«Результаты анализов показали, что антитела данного типа специфичны для коронавируса, но имеются лишь у 82,2% пациентов с COVID-19, который ранее был подтвержден стандартным тестом ПЦР, — говорится в исследовании. — При этом у половины из оставшихся 17,8% пациентов впоследствии наблюдалось тяжелое прохождение заболевания: они поступали в отделение интенсивной терапии и находились там более трех суток».

Таким образом, положительный тест ПЦР в сочетании с отрицательным ИФА в половине случаев может свидетельствовать о тяжелом течении коронавирусной инфекции у заболевшего.

Малая выборка

На втором этапе ученые из Китая собрали анализы крови 58 зараженных коронавирусом разного возраста, причем для каждого из них делалось по несколько анализов на антитела — чтобы проследить динамику их выработки с течением времени. В результате было обнаружено, что концентрация антител IgM со временем увеличивается как у людей с легкой формой коронавируса, так и у больных с осложнениями. Но во втором случае этот рост значительно замедлен.

н3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В частности, если у легких пациентов концентрация антител в среднем поднялась с 38% в первые три дня заболевания до 64% на четвертый-седьмой день после проявления симптомов, то в группе тяжелых больных этот же показатель увеличился с 0 до 16,7% за тот же период времени.

«Также мы определили средний возраст в контрольной группе пациентов с тяжелой формой COVID-19, который оказался равным 68 годам. Тот же показатель в группе с легкой формой коронавируса был значительно ниже, составив 49 лет», — говорится в научной статье, опубликованной по результатам исследования.

Эти показатели могут свидетельствовать о приоритетности прогнозирования тяжелой формы заболевания у пациентов старшей возрастной группы.

Российские эксперты признают научную значимость нового исследования.

— Предложенная методика представляет большой интерес, однако она сделана на небольшой выборке пациентов, и поэтому, на мой взгляд, необходимо более масштабное исследование возможностей использования ИФА при диагностике инфекции, вызванной COVID-19 , — считает старший научный сотрудник Института Х-Вio Тюменского госуниверситета Мария Орлова. — Возможно, имеет смысл провести такое исследование на пациентах старшей возрастной группы, поскольку именно в ней высока доля случаев тяжелого протекания инфекции.

Согласны с этим и ученые Новосибирского госуниверситета.

н2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Это интересная и полезная публикация. Но число случаев, на которых построены выводы, пока небольшое, — отметил заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. — Поэтому стоит подождать данных других исследований, которые подтвердят это наблюдение.

Однако некоторые ученые отнеслись к исследованию критично.

— В статье написано, что найденная зависимость наблюдалась в 50% случаев, поэтому утверждать, что предложенный метод диагностики тяжелого развития заболевания точен, пока рано , — подчеркнул доцент кафедры биофизики МФТИ, заместитель директора по научной работе Института физической химии и электрохимии РАН Олег Батищев. — Антитела IgM обычно появляются на четвертый-пятый день течения болезни, в то время как мазок может давать положительный результат даже на второй-третий день.

По словам эксперта, негативный сценарий развития коронавируса также можно прогнозировать в случае, если тяжелые симптомы наблюдаются уже в первые дни после начала болезни.