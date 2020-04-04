Безопасный кордон: роботы не пустят заболевших в общественные места

Российские инженеры представили автоматические терминалы и колесных роботов, предназначенных для того, чтобы заменить персонал при проверке температуры у людей в общественных местах. Одновременно с этим системы могут распознавать лица и постоянно оповещать службы безопасности о появлении посетителей с признаками коронавируса. Обе разработки полностью готовы к использованию. О плюсах и минусах технологии «Известия» узнали у ее создателей и экспертов.

Лобное место

Проверка температуры тела у людей в местах их массового скопления — одна из главных мер противодействия распространению коронавируса. Причем ее эффективность напрямую зависит от точности и быстроты измерений, повысить качество можно при использовании автоматических устройств. Также этот подход ограждает от потенциальной опасности медиков, которые при ручном способе измерения вынуждены подходить к потенциальным зараженным на критическое расстояние и рисковать своим здоровьем. Комплексное решение для автоматической термометрии предложили российские инженеры, которые создали терминалы для турникетов с функцией контроля температуры у проходящих через них людей.

— Чтобы пройти проверку, человек должен приблизиться к нашему устройству вплотную (на расстояние до 70 см), после чего оно оценит правильность его местоположения с помощью встроенных дальномеров, — рассказал руководитель департамента разработки проектов компании «Промобот» Олег Аверков. — Причем, если человек для успешного измерения температуры должен немного переместиться (например, сделать шаг в сторону или приблизиться), терминал покажет ему соответствующую подсказку на экране.

После того как оптимальное положение будет найдено, один из трех помещенных в разработку инфракрасных датчиков (каждый из них настроен на определенный диапазон роста человека) измерит его температуру с точностью до 0,2°C. Затем терминал может передать работающему с ним в паре турникету сигнал на пропуск человека либо запретить ему доступ , если обнаружится повышенная температура тела. Кроме того, устройство способно распознавать лица проходящих через него людей, что может упростить контроль за заболевшими для силовых структур и охранных подразделений компаний.

По словам разработчиков, терминал сможет пропускать 600 человек в час — чтобы справиться с этой же задачей с помощью ручных термометров, необходимо не менее трех специалистов. Предполагается, что использование технологии будет целесообразно на пропускных пунктах организации с большим количеством работающих сотрудников, а также в учебных заведениях.

Руку вверх

В дополнение к стационарному решению инженеры установили оборудование для термометрии на робота, оснащенного мобильной колесной платформой. Он способен передвигаться в местах большого скопления людей — в торговых центрах, на вокзалах и в аэропортах. Однако у устройства имеются и дополнительные функции, которые пригодятся при проведении дополнительной медицинской диагностики и оповещения граждан.

— Для этих целей мы переоборудовали нашего робота V4, — пояснил Олег Аверков. — Необходимые для измерения температуры датчики встроены в его манипулятор, который при проведении процедуры он будет поднимать в оптимальное для работы положение. Вместе с тем устройство запрограммировано на проведение опроса о состоянии здоровья, который будет включать в себя вопросы относительно симптомов COVID-19.

По словам эксперта, для предупреждения отказа от ответов из-за неловкости, связанной с нахождением в общественном месте, устройство будет принимать информацию как с помощью микрофона и системы распознавания речи, так и через выбор необходимого пункта в перечне ответов, который будет показываться на специальном экране. Кроме того, на последнем этапе взаимодействия с человеком робот даст ему рекомендации по поддержанию здорового образа жизни и мерам личной гигиены, необходимым в условиях эпидемии. Ожидается, что весь процесс термометрии и общения с роботом займет около трех минут.

Если человек всё же откажется от измерения температуры и прохождения опроса с помощью новой техники, робот его сфотографирует и оперативно передаст изображение в службу безопасности, которая займется дальнейшей проверкой.

Интерес к использованию разработки подтвердили представители российского бизнеса.

— Внедрение дистанционных средств замера температуры в условиях распространения инфекции более чем актуально, поскольку минимизирует контакты наших сотрудников охраны и службы эксплуатации с посетителями, — считает коммерческий директор компании «Ума кэпитал» Дмитрий Шепелев. — Кроме того, интеграция новых разработок с системами управления здания позволит моментально получать информацию о посетителях и оперативно реагировать на различные ситуации.

Вкалывают роботы

Состоятельность применяемых технических решений оценили эксперты рынка.

— Использование специальных терминалов на входе в офисные и промышленные здания уже зарекомендовало себя в качестве эффективного решения — в частности, аппараты со встроенными в них алкотестерами сейчас успешно применяются металлургическими компаниями , — рассказал исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров. — Считаю, что новое решение также подойдет организациям — каждая установка будет способна заменить и тем самым обезопасить двух-трех медиков с ручными термометрами.

р3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Однако в случае использования мобильного робота, по мнению эксперта, всё может быть не так однозначно.

— Главное, чтобы он не ездил за людьми, которые не хотят с ним взаимодействовать, и все замеры осуществлялись на добровольной основе, — отметил он. — Здесь нужно учитывать, что все люди реагируют на новую технику по-разному, и отказ от измерений может быть продиктован не плохим самочувствием, а негативным отношением, которое бывает продиктовано шоком новизны.

Сейчас создание обоих устройств для термометрии полностью завершено, по словам разработчиков, ведутся переговоры об их поставке в российские организации, в частности, с ОАО «Российские железные дороги». Однако в РЖД отказались от комментариев на эту тему.

В аэропортах Шереметьево и Домодедово «Известиям» сообщили, что у них уже установлены стационарные тепловизоры, которые используются совместно с ручными приборами — ими сотрудники Роспотребнадзора измеряют температуру у пассажиров, прилетевших международными рейсами.

Источник «Известий» в одном из столичных аэропортов отметил, что в условиях падения пассажиропотока почти на 90% и приостановки инвестиционных программ ни одна воздушная гавань не сможет себе позволить закупку дополнительного оборудования.

В аэропортах Внуково, Пулково и Жуковский на момент публикации не ответили на запросы «Известий».