Безопасный кордон: роботы не пустят заболевших в общественные места
Российские инженеры представили автоматические терминалы и колесных роботов, предназначенных для того, чтобы заменить персонал при проверке температуры у людей в общественных местах. Одновременно с этим системы могут распознавать лица и постоянно оповещать службы безопасности о появлении посетителей с признаками коронавируса. Обе разработки полностью готовы к использованию. О плюсах и минусах технологии «Известия» узнали у ее создателей и экспертов.
Лобное место
Проверка температуры тела у людей в местах их массового скопления — одна из главных мер противодействия распространению коронавируса. Причем ее эффективность напрямую зависит от точности и быстроты измерений, повысить качество можно при использовании автоматических устройств. Также этот подход ограждает от потенциальной опасности медиков, которые при ручном способе измерения вынуждены подходить к потенциальным зараженным на критическое расстояние и рисковать своим здоровьем. Комплексное решение для автоматической термометрии предложили российские инженеры, которые создали терминалы для турникетов с функцией контроля температуры у проходящих через них людей.
— Чтобы пройти проверку, человек должен приблизиться к нашему устройству вплотную (на расстояние до 70 см), после чего оно оценит правильность его местоположения с помощью встроенных дальномеров, — рассказал руководитель департамента разработки проектов компании «Промобот» Олег Аверков. — Причем, если человек для успешного измерения температуры должен немного переместиться (например, сделать шаг в сторону или приблизиться), терминал покажет ему соответствующую подсказку на экране.
После того как оптимальное положение будет найдено, один из трех помещенных в разработку инфракрасных датчиков (каждый из них настроен на определенный диапазон роста человека) измерит его температуру с точностью до 0,2°C. Затем терминал может передать работающему с ним в паре турникету сигнал на пропуск человека либо запретить ему доступ, если обнаружится повышенная температура тела. Кроме того, устройство способно распознавать лица проходящих через него людей, что может упростить контроль за заболевшими для силовых структур и охранных подразделений компаний.
По словам разработчиков, терминал сможет пропускать 600 человек в час — чтобы справиться с этой же задачей с помощью ручных термометров, необходимо не менее трех специалистов. Предполагается, что использование технологии будет целесообразно на пропускных пунктах организации с большим количеством работающих сотрудников, а также в учебных заведениях.
Руку вверх
В дополнение к стационарному решению инженеры установили оборудование для термометрии на робота, оснащенного мобильной колесной платформой. Он способен передвигаться в местах большого скопления людей — в торговых центрах, на вокзалах и в аэропортах. Однако у устройства имеются и дополнительные функции, которые пригодятся при проведении дополнительной медицинской диагностики и оповещения граждан.
— Для этих целей мы переоборудовали нашего робота V4, — пояснил Олег Аверков. — Необходимые для измерения температуры датчики встроены в его манипулятор, который при проведении процедуры он будет поднимать в оптимальное для работы положение. Вместе с тем устройство запрограммировано на проведение опроса о состоянии здоровья, который будет включать в себя вопросы относительно симптомов COVID-19.
По словам эксперта, для предупреждения отказа от ответов из-за неловкости, связанной с нахождением в общественном месте, устройство будет принимать информацию как с помощью микрофона и системы распознавания речи, так и через выбор необходимого пункта в перечне ответов, который будет показываться на специальном экране. Кроме того, на последнем этапе взаимодействия с человеком робот даст ему рекомендации по поддержанию здорового образа жизни и мерам личной гигиены, необходимым в условиях эпидемии. Ожидается, что весь процесс термометрии и общения с роботом займет около трех минут.
Если человек всё же откажется от измерения температуры и прохождения опроса с помощью новой техники, робот его сфотографирует и оперативно передаст изображение в службу безопасности, которая займется дальнейшей проверкой.
Интерес к использованию разработки подтвердили представители российского бизнеса.
— Внедрение дистанционных средств замера температуры в условиях распространения инфекции более чем актуально, поскольку минимизирует контакты наших сотрудников охраны и службы эксплуатации с посетителями, — считает коммерческий директор компании «Ума кэпитал» Дмитрий Шепелев. — Кроме того, интеграция новых разработок с системами управления здания позволит моментально получать информацию о посетителях и оперативно реагировать на различные ситуации.
Вкалывают роботы
Состоятельность применяемых технических решений оценили эксперты рынка.
— Использование специальных терминалов на входе в офисные и промышленные здания уже зарекомендовало себя в качестве эффективного решения — в частности, аппараты со встроенными в них алкотестерами сейчас успешно применяются металлургическими компаниями, — рассказал исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров. — Считаю, что новое решение также подойдет организациям — каждая установка будет способна заменить и тем самым обезопасить двух-трех медиков с ручными термометрами.
Однако в случае использования мобильного робота, по мнению эксперта, всё может быть не так однозначно.
— Главное, чтобы он не ездил за людьми, которые не хотят с ним взаимодействовать, и все замеры осуществлялись на добровольной основе, — отметил он. — Здесь нужно учитывать, что все люди реагируют на новую технику по-разному, и отказ от измерений может быть продиктован не плохим самочувствием, а негативным отношением, которое бывает продиктовано шоком новизны.
Сейчас создание обоих устройств для термометрии полностью завершено, по словам разработчиков, ведутся переговоры об их поставке в российские организации, в частности, с ОАО «Российские железные дороги». Однако в РЖД отказались от комментариев на эту тему.
В аэропортах Шереметьево и Домодедово «Известиям» сообщили, что у них уже установлены стационарные тепловизоры, которые используются совместно с ручными приборами — ими сотрудники Роспотребнадзора измеряют температуру у пассажиров, прилетевших международными рейсами.
Источник «Известий» в одном из столичных аэропортов отметил, что в условиях падения пассажиропотока почти на 90% и приостановки инвестиционных программ ни одна воздушная гавань не сможет себе позволить закупку дополнительного оборудования.
В аэропортах Внуково, Пулково и Жуковский на момент публикации не ответили на запросы «Известий».