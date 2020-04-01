Стирайте это немедленно: как уничтожить коронавирус на одежде

Специалисты оценили возможность дезинфекции одежды с помощью обработки при высокой температуре. Они пришли к выводу, что полуторачасовой стирки с порошком при режиме в 60°C достаточно для инактивации SARS-Cov-2. Такой метод, в отличие от спиртовых и содержащих хлор растворов, не навредит натуральным, льняным и хлопчатобумажным тканям.

Правильная стирка

Даже в условиях полного карантина людям приходится контактировать с родными, друзьями и знакомыми. Специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США сообщают, что коронавирус способен жить на различных поверхностях, включая пластмассу и нержавеющую сталь, до нескольких суток. Это означает, что патоген может закрепиться и на элементах одежды и обуви при общении с носителем COVID-19.

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Прикосновение к пуговице или молнии, а затем к лицу может привести к заражению. Но если различные твердые поверхности можно обрабатывать спиртовыми растворами, хлоркой и перекисью водорода, то кожа и ткани такого обращения не выдержат. Ультрафиолет не проникнет вглубь волокон. Единственным вариантом остается правильная стирка.

Несколько лет назад коллектив ученых из Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний выяснил, при каких температурах происходит инактивация SARS, — похожего коронавируса, который стал в 2002 году виновником эпидемии так называемой атипичной пневмонии.

По словам pyководитeля Научно-образовательного центра геномных исследований СФУ, профессора Гёттингенского университета (Германия) Константина Крутовского, SARS и SARS-Cov-2 очень схожи, поэтому температура инактивации и условия для сохранения их жизнеспособности будут довольно близки.

Патогенный эксперимент

Сначала авторы работы выделили штамм SARS из мазка слизистой горла пациента. Свойства коронавируса после обработки изучали с применением различных тестов. В том числе визуально с помощью микроскопа, а также технологии анализа генов. Активность патогена оценивали по так называемому цитопатическому эффекту — способности вносить структурные изменения в клетку хозяина.

Ученые держали штамм от 15 минут до двух часов при шести разных температурах. Оказалось, что его активность была неизменной от 4 до 37 градусов, даже при двухчасовом воздействии. В дальнейшем, при росте температуры и периоде длительности инкубации цитопатический эффект начинал ослабевать и, в конце концов, полностью исчезал. В частности, при обработке температурами 56, 67 и 75 °C в течение полутора часов, часа и 30 минут соответственно вирус был полностью инактивирован.

При коротком воздействии высокими температурами (67°C и 75°C) способность вируса к внедрению в организм человека или животных значительно снижалась даже при 15-минутной обработке.

вирус Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Температура инактиванции SARS-CoV и SARS-CoV 2 однозначно будет одинаковой, — сообщил заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. — Различий в геномах всего 20%, а общее строение вирусных частиц и набор белков одинаковы. Кроме температуры, необходимы поверхностно-активные вещества, содержащиеся в любом стиральном порошке. Так что, на мой взгляд, даже получасовая стирка при 60°C сделает одежду безопасной.

Стоит учесть, что поверхностно-активные вещества не убивают вирус, но смывают его вместе с частичками пыли.

Смена гардероба

Эксперты в области тканей оценили, как такая обработка скажется на качестве одежды. Современные стиральные машины предусматривают режимы стирки как при 60°C, так и при 95°C.

— Режим стирки при температуре 60°C не очень благоприятен для тканей даже на протяжении 30 минут и при небольшой силе отжима, — сообщила заведующая кафедрой декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина Ирина Рыбаулина. — Этот режим могут выдержать только изделия из натуральных тканей — льняных, хлопчатобумажных или с небольшим процентом добавления полиамида. Для всего остального сырьевого состава данный температурный режим нежелателен. Шерсть, например, может подвергнуться значительной степени усадки. Изделия из деликатных тонких тканей, как натуральных, так и синтетических, могут изменить структуру, потерять форму, полинять. Они требуют к себе самого бережного отношения и не выдержат экстремальной обработки.

Однако эксперт подчеркнула, что не стоит думать о сохранности одежды в условиях, когда речь идет о здоровье и жизни окружающих людей. Впрочем, можно скорректировать свой гардероб, зная об условиях инактивации коронавируса с помощью правильной стирки.

одежда Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Заведующая кафедрой технологии и проектирования тканей и трикотажа Костромского государственного университета Марина Богатырева предположила, что для причинения наименьшего вреда одежде можно постирать вещи при рекомендуемой температуре, а затем обработать паром при глажке с помощью парогенератора.

После прихода домой одежду лучше сразу складывать в пакет и нести в нем до стиральной машины. В качестве дополнительных мер безопасности можно протирать металлические и пластиковые элементы спиртовым раствором. Если какие-то из предметов гардероба совершенно непригодны для термической обработки, то их можно просто класть в пластиковый пакет и хорошо запечатывать — через две-три недели вирус погибнет сам. Так можно поступать и с обувью — хранить дома в пакете и снимать его только на улице.