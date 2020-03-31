 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Две трети регионов России ввели дополнительные ограничения из-за COVID-19
Авто
Мировой авторынок в 2020 году может упасть на 14%
Общество
В Мосгордуме предложили штрафовать на 4 тыс. рублей за нарушение самоизоляции
Общество
Пресс-секретарь Собянина заявила об отсутствии коронавируса у мэра
Мир
На Украине анонсировали обмен пленными с Донбассом
/

Маскируй правильно: как утилизировать защитные маски

В какой бак выбрасывать и есть ли толк в дизайнерских тканевых изделиях с цветами
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Главный слайд
Начало статьи
Маскируй правильно: как утилизировать защитные маски
2020-03-30 17:33:03">
2020-03-30 17:33:03
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число заболевших коронавирусом по-прежнему растет. По данным на 30 марта, в России подтверждено 1836 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Каждый день вводятся новые меры по нераспространению вируса: власти Москвы, Московской, Мурманской, Вологодской, Брянской, Калининградской и Рязанской областей, Татарстана ввели жесткий карантин. К режиму полной самоизоляции готовятся и в других регионах. Изменен и список рекомендуемых непродовольственных товаров первой необходимости, некоторые позиции конкретизированы. Так, отдельным пунктом и первым номером в списке числится «санитарно-гигиеническая маска». Кому и куда стоит надевать маску, как правильно утилизировать изделие — читайте в материале «Известий».

Следует шить: в России начали делать маски по новому регламенту
Крупные мануфактуры и малые ателье изготовили 400 тыс. защитных изделий из марли

Экологи насторожились

По мнению представителей экологических организаций, бездумная, неправильная утилизация медицинских масок может повлечь за собой новую вспышку коронавируса.

«Маски нельзя выбрасывать в обычный мусор. Если они попадут на полигоны, на захоронение, есть вероятность того, что они будут еще «фонить» какое-то время. Для экологии это большой проблемы не представляет, а вот для человека — да. Захоронения тоже предполагают особую технологию, а у нас на полигонах чайки, грызуны», — приводит «КП» слова председателя правления и исполнительного директора общественной организации «Зеленый патруль» Андрея Нагибина.

О1
Мусорка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев

По его словам, медицинские маски являются опасными медицинскими отходами, которые необходимо выбрасывать в специальные урны.

Маски сшиты: президенту доложили о производстве защитных средств
Владимир Путин поручил предпринять максимальные усилия для купирования роста инфекции

«Перчатки одноразовые, одноразовые медицинские маски необходимо утилизировать, не захоранивать. Их нужно в принципе сжигать», — считает Андрей Нагибин.

Медики успокаивают

Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук Иван Коновалов в беседе с «Известиями» не разделяет беспокойство защитников природы.

«Если говорить о масках на нетканой основе, то, как правило, они производятся из органических материалов, вискозы, хлопчатобумажных материалов. И мне непонятно, чем их утилизация отличается от утилизации таких предметов личной гигиены, как салфетки, туалетная бумага и прочее. Большинство патогенов в окружающей среде не настолько стойкие и разрушаются», — говорит врач-инфекционист.

К слову, маски, конечно, бывают разные — есть с пластиковыми элементами, с фильтрами. И здесь имеет значение, где именно их используют.

О2
Производство масок
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
От маски не сработают: когда в аптеки вернутся средства защиты
Регионы начали шить многоразовые противовирусные маски из марли и ткани

«В больницах кроме нынешней пандемии существует очень много инфекционных агентов, поэтому маски относятся к медицинским отходам, которые утилизируются самими организациями отдельным форматом. Их утилизируют, грубо говоря, так же, как иглы, — замечает специалист. — Совсем другой случай у обывателя. Человек болеет, чихает и пользуется одноразовыми салфетками. Разве он утилизирует их каким-то специальным образом? Как инфекционист могу сказать, что потом отходы не контактируют напрямую с человеком, если тот действительно соблюдает правила санитарной гигиены и не разбрасывает использованные маски или салфетки».

Как пояснили в Роспотребнадзоре, одноразовую маску необходимо менять каждые 2–3 часа использования. Затем ее нужно поместить в пакет, герметично закрыть и выбросить в мусорное ведро.

К слову, снимать маску тоже надо аккуратно — не прикасаясь к центральной части, но отодвигая за ушные петли.

О5
Маска
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Маска, я тебя не знаю: средства защиты от вируса угрожают правопорядку
Рост числа людей в марлевых повязках затруднит процесс распознавания лиц на видеозаписях

«После этого необходимо немедленно выбросить защитное средство в закрытую урну, тщательно вымыть руки мылом, после — обработать их дезинфицирующим веществом», — цитирует «ВМ» врача-вирусолога Ирину Чернышеву.

Полезна ли модная маска?

В ведомстве подчеркивают: маски эффективны только в сочетании с другими методами профилактики, такими как изоляция, частое мытье рук, дезинфекция предметов. При этом эффективность ношения масок здоровыми людьми пока не доказана, но кому точно нужно носить защитную маску, так это уже заболевшим и тем, кто оказывает им помощь.

Что касается многоразовых масок, то их можно использовать при соблюдении некоторых рекомендаций.

«В домашних условиях маску нужно выстирать с мылом или моющим средством, затем обработать с помощью парогенератора или утюга с функцией подачи пара. После обработки маска не должна оставаться влажной, поэтому в конце ее необходимо прогладить горячим утюгом, уже без функции подачи пара», — уточняется на сайте Роспотребнадзора. При этом в ведомстве напоминают, что многоразовые маски на тканой основе, которыми активно торгуют в интернете, не являются медицинскими изделиями и не сопровождаются инструкцией по применению.

J4
Маски
Фото: ТАСС/PA Images/Slavko Midzor
Дайте им маску: как мемы про коронавирус захлестнули интернет
Для острот используются и полотна Ренессанса, и модные триллеры

«Модные дизайнеры не имеют отношения к медицине, — говорит «Известиям» Иван Коновалов. — Если человек хочет носить что-то модное на лице, то он может стирать эти кусочки ткани. С точки зрения инфекционного процесса дыхание через какую-либо ткань увлажняет ее и превращает в губку, на которую оседает окружающая слизь. Риск инфицирования в этом случае может даже повыситься, если человек не меняет эту маску каждые 1–2 часа».

Шьют все

Сейчас пошив масок — одно из самых востребованных направлений. По словам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, почти во всех федеральных округах есть проблемы с медицинскими масками, так как в первую очередь защитные маски были доставлены в лечащие учреждения.

«Для устранения проблемы принимаются меры: в городе Севастополь медицинские маски шьют волонтеры. В Республике Дагестан в средних специальных учреждениях налажено производство тканевых многоразовых защитных масок, — написала Татьяна Москалькова на своей страничке в Instagram. — Под производство аналогичной продукции будут переквалифицированы швейные производственные цеха».

О3
Маски
Фото: ТАСС/dpa/Roland Weihrauch
Сгущают маски: Минпромторг организует службу доставки средств защиты
К ней подключат крупных онлайн-ритейлеров и «Почту России»

Только в Томской области к пошиву масок приступили 11 предприятий. В Новосибирске не отходят от швейных машинок педагоги колледжа легкой промышленности и сервиса — первые маски уже протестировали в оперативном штабе министерства образования региона. В Калининграде, как писали «Известия», к пошиву масок подключились сотрудники кинотеатров.

Власти Калмыкии пообещали уже на этой неделе раздать бесплатно 180 тыс. масок в Элисте и в районах республики. По словам главы региона, пошив многоразовых масок организован в одном из подведомственных учреждений УФСИН. Маски раздадут в первую очередь ветеранам, пожилым людям и детям.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин поручил Минпромторгу, Минобороны, Минпросвещения, Минобрнауки и Росгвардии создать военным, студентам и учащимся колледжей все условия, для того чтобы начать производство средств индивидуальной защиты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Собака на деле: москвичи сдают питомцев в аренду для прогулок в карантин
Также на сервисах объявлений появились предложения изготовить спецпропуск для свободного передвижения по столице
Назван правильный метод утилизации использованной медицинской маски

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020