Маскируй правильно: как утилизировать защитные маски

Число заболевших коронавирусом по-прежнему растет. По данным на 30 марта, в России подтверждено 1836 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Каждый день вводятся новые меры по нераспространению вируса: власти Москвы, Московской, Мурманской, Вологодской, Брянской, Калининградской и Рязанской областей, Татарстана ввели жесткий карантин. К режиму полной самоизоляции готовятся и в других регионах. Изменен и список рекомендуемых непродовольственных товаров первой необходимости, некоторые позиции конкретизированы. Так, отдельным пунктом и первым номером в списке числится «санитарно-гигиеническая маска». Кому и куда стоит надевать маску, как правильно утилизировать изделие — читайте в материале «Известий».

Экологи насторожились

По мнению представителей экологических организаций , бездумная, неправильная утилизация медицинских масок может повлечь за собой новую вспышку коронавируса.

« Маски нельзя выбрасывать в обычный мусор. Если они попадут на полигоны, на захоронение, есть вероятность того, что они будут еще «фонить» какое-то время. Для экологии это большой проблемы не представляет, а вот для человека — да. Захоронения тоже предполагают особую технологию, а у нас на полигонах чайки, грызуны », — приводит «КП» слова председателя правления и исполнительного директора общественной организации «Зеленый патруль» Андрея Нагибина.

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По его словам, медицинские маски являются опасными медицинскими отходами, которые необходимо выбрасывать в специальные урны.

« Перчатки одноразовые, одноразовые медицинские маски необходимо утилизировать, не захоранивать. Их нужно в принципе сжигать », — считает Андрей Нагибин.

Медики успокаивают

Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук Иван Коновалов в беседе с «Известиями» не разделяет беспокойство защитников природы.

« Если говорить о масках на нетканой основе, то, как правило, они производятся из органических материалов, вискозы, хлопчатобумажных материалов. И мне непонятно, чем их утилизация отличается от утилизации таких предметов личной гигиены, как салфетки, туалетная бумага и прочее. Большинство патогенов в окружающей среде не настолько стойкие и разрушаются », — говорит врач-инфекционист.

К слову, маски, конечно, бывают разные — есть с пластиковыми элементами, с фильтрами. И здесь имеет значение, где именно их используют.

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« В больницах кроме нынешней пандемии существует очень много инфекционных агентов, поэтому маски относятся к медицинским отходам, которые утилизируются самими организациями отдельным форматом. Их утилизируют, грубо говоря, так же, как иглы , — замечает специалист. — Совсем другой случай у обывателя. Человек болеет, чихает и пользуется одноразовыми салфетками. Разве он утилизирует их каким-то специальным образом? Как инфекционист могу сказать, что потом отходы не контактируют напрямую с человеком, если тот действительно соблюдает правила санитарной гигиены и не разбрасывает использованные маски или салфетки ».

Как пояснили в Роспотребнадзоре, одноразовую маску необходимо менять каждые 2–3 часа использования. Затем ее нужно поместить в пакет, герметично закрыть и выбросить в мусорное ведро.

К слову, снимать маску тоже надо аккуратно — не прикасаясь к центральной части, но отодвигая за ушные петли.

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«После этого необходимо немедленно выбросить защитное средство в закрытую урну, тщательно вымыть руки мылом, после — обработать их дезинфицирующим веществом», — цитирует «ВМ» врача-вирусолога Ирину Чернышеву.

Полезна ли модная маска?

В ведомстве подчеркивают: маски эффективны только в сочетании с другими методами профилактики, такими как изоляция, частое мытье рук, дезинфекция предметов. При этом эффективность ношения масок здоровыми людьми пока не доказана, но кому точно нужно носить защитную маску, так это уже заболевшим и тем, кто оказывает им помощь .

Что касается многоразовых масок, то их можно использовать при соблюдении некоторых рекомендаций .

« В домашних условиях маску нужно выстирать с мылом или моющим средством, затем обработать с помощью парогенератора или утюга с функцией подачи пара. После обработки маска не должна оставаться влажной, поэтому в конце ее необходимо прогладить горячим утюгом, уже без функции подачи пара », — уточняется на сайте Роспотребнадзора. При этом в ведомстве напоминают, что многоразовые маски на тканой основе, которыми активно торгуют в интернете, не являются медицинскими изделиями и не сопровождаются инструкцией по применению.

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«Модные дизайнеры не имеют отношения к медицине, — говорит «Известиям» Иван Коновалов. — Если человек хочет носить что-то модное на лице, то он может стирать эти кусочки ткани. С точки зрения инфекционного процесса дыхание через какую-либо ткань увлажняет ее и превращает в губку, на которую оседает окружающая слизь. Риск инфицирования в этом случае может даже повыситься, если человек не меняет эту маску каждые 1–2 часа ».

Шьют все

Сейчас пошив масок — одно из самых востребованных направлений. По словам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, почти во всех федеральных округах есть проблемы с медицинскими масками, так как в первую очередь защитные маски были доставлены в лечащие учреждения .

« Для устранения проблемы принимаются меры: в городе Севастополь медицинские маски шьют волонтеры. В Республике Дагестан в средних специальных учреждениях налажено производство тканевых многоразовых защитных масок , — написала Татьяна Москалькова на своей страничке в Instagram. — Под производство аналогичной продукции будут переквалифицированы швейные производственные цеха».

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Только в Томской области к пошиву масок приступили 11 предприятий. В Новосибирске не отходят от швейных машинок педагоги колледжа легкой промышленности и сервиса — первые маски уже протестировали в оперативном штабе министерства образования региона. В Калининграде, как писали «Известия», к пошиву масок подключились сотрудники кинотеатров .

Власти Калмыкии пообещали уже на этой неделе раздать бесплатно 180 тыс. масок в Элисте и в районах республики . По словам главы региона, пошив многоразовых масок организован в одном из подведомственных учреждений УФСИН. Маски раздадут в первую очередь ветеранам, пожилым людям и детям.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин поручил Минпромторгу, Минобороны, Минпросвещения, Минобрнауки и Росгвардии создать военным, студентам и учащимся колледжей все условия, для того чтобы начать производство средств индивидуальной защиты.