Дайте им маску: как мемы про коронавирус захлестнули интернет

Коронавирус шагает по планете. Казалось бы, это повод впасть в панику, но не все на нее ведутся. Многие люди реагируют на ситуацию самым правильным, по мнению психологов, образом: шутят по поводу новой эпидемии в Сети, используя всё, что попадется под руку. Смех — последний вызов несчастью, как говорят французы. «Известия» выбрали самые остроумные примеры интернет-мемов о COVID-19.

Истерика Шелли

Кадр из «Сияния» Стэнли Кубрика, где герой Джека Николсона прорубает топором дверь, один из наиболее цитируемых в истории кино. Неудивительно, что и в связи с массовой истерией вокруг коронавируса его решили обыграть, тем более истерика персонажа Шелли Дювалл так хорошо рифмуется с паническими настроениями в обществе. Но особую пикантность мему придает парадоксальное сопоставление с кадром из советского мультика про жителей Простоквашино. Хотя кому доставлять посылку из Ali Express, как не почтальону Печкину? Метамодерн во всей красе.

Здоровье на баррикадах

Артворк по мотивам знаменитой картины Эжена Делакруа «Свобода на баррикадах» (1830) появился еще до коронавируса — в разгар протестов в Гонконге. Но китайская эпидемия дала картинке новую жизнь и новый смысл: теперь противогазы на революционерах выглядят намеком не на слезоточивый газ и дым во время уличных боев, а на вездесущий вирус. Этот враг будет пострашнее!

Оденься правильно

Человек, одетый в костюм химзащиты, — один из главных мотивов множества мемов про коронавирус. Здесь же использован кадр из нашумевшего сериала «Чернобыль», что вдвойне символично. Как и тогда, масштаб угрозы сразу был непонятен (и есть предположения, что он скрывается от широкой общественности), но защититься хочется по максимуму. Даже если всего лишь идешь на почту за посылкой.

Кашляй в маске

Дополнить известный художественный образ медицинской маской — ход весьма банальный. И в последние месяцы кого только не «фотожабили» этим нехитрым способом: от Моны Лизы до Адама на фреске Микеланджело. Но в случае с автопортретом Ван Гога получилось куда интереснее: здесь обыгрывается фамилия гения Gogh, созвучная слову cough — «кашель».

Доктор Хилер

Малыш Йода из популярного диснеевского сериала «Мандалорец» по сюжету пока не научился разговаривать. Тем красноречивее взгляд его наивных, но обладающих какой-то особой мудростью больших глаз. Здесь, например, в них читается укоризна, а всё потому, что кто-то кашляет, не прикрывая при этом рот и рискуя заразить окружающих. К счастью, у Йоды есть мощные хилерские способности, и от коронавируса лично он с удовольствием вылечил бы любого обитателя далекой-далекой галактики.

Творцы истории

Вульгарная нумерология о вспышках эпидемий с периодичностью через век будоражит авторов мемов, заставляя их придумывать всё новые фоны для этой мысли. Самый остроумный — с Адамом Сэндлером из нетфликсовского хита «Неограненные драгоценности». Узнав, что коронавирус — часть некой большой закономерности, он якобы в восхищении произносит: «История творится прямо у нас на глазах!» И, возможно, он прав, как бы горько это ни звучало.

Прости, Мулан

Аккурат к выходу диснеевского блокбастера «Мулан» (в российском прокате — с 26 марта) пришелся мем с диснеевскими принцессами, старающимися держаться подальше от китаянки. «Прости, Мулан, но мало ли», — кокетливо разводят они руками. Шутки шутками, а с прокатом игрового ремейка диснеевской классики могут возникнуть серьезные проблемы: компания очень рассчитывала на китайскую аудиторию, а теперь есть риск, что фильм вовсе не выйдет в Поднебесной.

Рекс против ящера

Двойные стандарты в отношениях к равно тревожным феноменам у старшего поколения стали поводом для очередной шутки. «Бумеры», которые снисходительно улыбались, когда им сообщали о глобальном потеплении, серьезно заволновались при новостях об эпидемии, хотя в первом случае речь шла о судьбе всей планеты. Поэтому если потепление — то добродушный растяпа Рекс из «Истории игрушек», а если коронавирус — зловещий тираннозавр из спилберговского «Парка Юрского периода».

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