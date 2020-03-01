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Дайте им маску: как мемы про коронавирус захлестнули интернет

Для острот используются и полотна Ренессанса, и модные триллеры
Фото: Global Look Press/Vichan Poti/Keystone Press Agency
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Дайте им маску: как мемы про коронавирус захлестнули интернет
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2020-02-28 10:49:29
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Коронавирус шагает по планете. Казалось бы, это повод впасть в панику, но не все на нее ведутся. Многие люди реагируют на ситуацию самым правильным, по мнению психологов, образом: шутят по поводу новой эпидемии в Сети, используя всё, что попадется под руку. Смех — последний вызов несчастью, как говорят французы. «Известия» выбрали самые остроумные примеры интернет-мемов о COVID-19.

Герой мема «Шерстяной волчара» оказался многодетной матерью

Истерика Шелли

Кадр из «Сияния» Стэнли Кубрика, где герой Джека Николсона прорубает топором дверь, один из наиболее цитируемых в истории кино. Неудивительно, что и в связи с массовой истерией вокруг коронавируса его решили обыграть, тем более истерика персонажа Шелли Дювалл так хорошо рифмуется с паническими настроениями в обществе. Но особую пикантность мему придает парадоксальное сопоставление с кадром из советского мультика про жителей Простоквашино. Хотя кому доставлять посылку из Ali Express, как не почтальону Печкину? Метамодерн во всей красе.

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Здоровье на баррикадах

Артворк по мотивам знаменитой картины Эжена Делакруа «Свобода на баррикадах» (1830) появился еще до коронавируса — в разгар протестов в Гонконге. Но китайская эпидемия дала картинке новую жизнь и новый смысл: теперь противогазы на революционерах выглядят намеком не на слезоточивый газ и дым во время уличных боев, а на вездесущий вирус. Этот враг будет пострашнее!

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Оденься правильно

Человек, одетый в костюм химзащиты, — один из главных мотивов множества мемов про коронавирус. Здесь же использован кадр из нашумевшего сериала «Чернобыль», что вдвойне символично. Как и тогда, масштаб угрозы сразу был непонятен (и есть предположения, что он скрывается от широкой общественности), но защититься хочется по максимуму. Даже если всего лишь идешь на почту за посылкой.

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Кашляй в маске

Дополнить известный художественный образ медицинской маской — ход весьма банальный. И в последние месяцы кого только не «фотожабили» этим нехитрым способом: от Моны Лизы до Адама на фреске Микеланджело. Но в случае с автопортретом Ван Гога получилось куда интереснее: здесь обыгрывается фамилия гения Gogh, созвучная слову cough — «кашель».

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Доктор Хилер

Малыш Йода из популярного диснеевского сериала «Мандалорец» по сюжету пока не научился разговаривать. Тем красноречивее взгляд его наивных, но обладающих какой-то особой мудростью больших глаз. Здесь, например, в них читается укоризна, а всё потому, что кто-то кашляет, не прикрывая при этом рот и рискуя заразить окружающих. К счастью, у Йоды есть мощные хилерские способности, и от коронавируса лично он с удовольствием вылечил бы любого обитателя далекой-далекой галактики.

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Реакция Билли Айлиш на премии «Оскар» стала мемом

Творцы истории

Вульгарная нумерология о вспышках эпидемий с периодичностью через век будоражит авторов мемов, заставляя их придумывать всё новые фоны для этой мысли. Самый остроумный — с Адамом Сэндлером из нетфликсовского хита «Неограненные драгоценности». Узнав, что коронавирус — часть некой большой закономерности, он якобы в восхищении произносит: «История творится прямо у нас на глазах!» И, возможно, он прав, как бы горько это ни звучало.

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Уснувший на заседании британский политик стал героем мемов

Прости, Мулан

Аккурат к выходу диснеевского блокбастера «Мулан» (в российском прокате — с 26 марта) пришелся мем с диснеевскими принцессами, старающимися держаться подальше от китаянки. «Прости, Мулан, но мало ли», — кокетливо разводят они руками. Шутки шутками, а с прокатом игрового ремейка диснеевской классики могут возникнуть серьезные проблемы: компания очень рассчитывала на китайскую аудиторию, а теперь есть риск, что фильм вовсе не выйдет в Поднебесной.

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Рекс против ящера

Двойные стандарты в отношениях к равно тревожным феноменам у старшего поколения стали поводом для очередной шутки. «Бумеры», которые снисходительно улыбались, когда им сообщали о глобальном потеплении, серьезно заволновались при новостях об эпидемии, хотя в первом случае речь шла о судьбе всей планеты. Поэтому если потепление — то добродушный растяпа Рекс из «Истории игрушек», а если коронавирус — зловещий тираннозавр из спилберговского «Парка Юрского периода».

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Сделано везде

Шутка о том, что эпидемия коронавируса не задержится надолго, потому что COVID-19 сделан в Китае, стала одной из популярнейших основ для мемов. Почему-то особенно эффектно она смотрится в американоцентричных «Симпсонах» с их фирменным едким юмором и готовностью выдавать les mots по любому поводу, да еще и со скоростью пулеметной очереди. Только в худшем случае вопрос о том, где сделан вирус, может стать совсем не принципиальным... Приятная новость: человечество всегда выживало. Выживет и сейчас.

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