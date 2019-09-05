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Уснувший на заседании британский политик стал героем мемов

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Фото: TASS/PA Wire/PA Images
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Британский параментарий Джейкоб Рис-Могг, заснувший во время заседания по обсуждению Brexit, стал героем интернет-мемов.

Некоторые британцы сочли поступок депутата неуважительным, учитывая, что страна переживает трудности из-за споров о выходе из ЕС, других же ситуация позабавила.

твиттер мемчик

Один из пользователь изобразил Рисс-Могга с игрушкой в руках и колпаке для сна. Мемы активно распространяются в сети с хэштегом #thinkofengland. Сам политик тоже не прошел мимо флешмоба и ретвитнул одну из записей на своей странице.

В августе интернет-пользователи создали тысячи мемов, посвященных визиту режиссера Квентина Тарантино в Москву.

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