Уснувший на заседании британский политик стал героем мемов
Британский параментарий Джейкоб Рис-Могг, заснувший во время заседания по обсуждению Brexit, стал героем интернет-мемов.
Некоторые британцы сочли поступок депутата неуважительным, учитывая, что страна переживает трудности из-за споров о выходе из ЕС, других же ситуация позабавила.
Один из пользователь изобразил Рисс-Могга с игрушкой в руках и колпаке для сна. Мемы активно распространяются в сети с хэштегом #thinkofengland. Сам политик тоже не прошел мимо флешмоба и ретвитнул одну из записей на своей странице.
September 4, 2019
В августе интернет-пользователи создали тысячи мемов, посвященных визиту режиссера Квентина Тарантино в Москву.