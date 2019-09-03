Депутата рады запечатлели за любовной перепиской на заседании
Депутат Верховной рады десятого созыва от партии «Слуга народа» Елена Криворучкина во время заседания парламента увлеклась любовной перепиской, которую запечатлели журналисты.
На опубликованных изданием «Страна.ua» кадрах видно, что после голосования о внесении поправок в законопроект о депутатской неприкосновенности, нардеп решила ответить на несколько сообщений от абонента, записанного как «Любимый».
«Кнопочка зеленая, где ты? Лен, разлюбила меня, наверное», — интересовался собеседник.
В ответ Криворучкина заверила, что любит его «сильно, сильно, сильно». Затем нардеп рассказала собеседнику о желании интимной близости.
«Неприкосновенность сняли. <…> Я на заседании Верховной Рады», — добавила депутат и отвлеклась от телефона.
Елена Криворучкина баллотировалась по 32 округу в Кривом Роге. Являлась активным участником предвыборной кампании президента Владимира Зеленского.
3 сентября Верховная рада одобрила закон о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
Ранее сообщалось, что депутат рады Антон Киссе рассмешил коллег при попытке выступить на украинском языке на заседании.