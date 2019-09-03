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Депутата рады запечатлели за любовной перепиской на заседании

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Депутат Верховной рады десятого созыва от партии «Слуга народа» Елена Криворучкина во время заседания парламента увлеклась любовной перепиской, которую запечатлели журналисты.

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На опубликованных изданием «Страна.ua» кадрах видно, что после голосования о внесении поправок в законопроект о депутатской неприкосновенности, нардеп решила ответить на несколько сообщений от абонента, записанного как «Любимый».

«Кнопочка зеленая, где ты? Лен, разлюбила меня, наверное», — интересовался собеседник.

В ответ Криворучкина заверила, что любит его «сильно, сильно, сильно». Затем нардеп рассказала собеседнику о желании интимной близости.

«Неприкосновенность сняли. <…> Я на заседании Верховной Рады», — добавила депутат и отвлеклась от телефона.

Елена Криворучкина баллотировалась по 32 округу в Кривом Роге. Являлась активным участником предвыборной кампании президента Владимира Зеленского.

3 сентября Верховная рада одобрила закон о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.

Ранее сообщалось, что депутат рады Антон Киссе рассмешил коллег при попытке выступить на украинском языке на заседании.

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