Чиновник, которого Зеленский назвал разбойником, напал на общественника

Секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок, которого президент Украины Владимир Зеленский назвал разбойником, напал на общественного активиста. Инцидент произошел в помещении совета 29 августа, сообщили в пресс-службе управления Нацполиции по Киевской области.

По факту случившегося возбуждено дело по ст. 125 УК Украины («Умышленное нанесение легких телесных повреждений»). Решается вопрос о переквалификации на ч. 1 ст. 126 («Хулиганство»), говорится в сообщении.

Пострадавший Игорь Петровскис утверждает, что оппонент напал сзади и ударил его головой об пол, передает «РИА Новости». Сам чиновник настаивает, что его спровоцировали, а он ответил «простой легкой мужской пощечиной».

Годунок попал в поле зрения общественности в июле. Во время совещания по вопросам развития Киевской области и города Борисполя Зеленский, по его словам, решил поискать в интернете информацию о чиновнике, потому что всегда так делает, когда кто-то «много кричит». Узнав о судимости по статье, связанной с причинением тяжких телесных повреждений, глава государства потребовал от него «выйти отсюда», назвав разбойником.

По информации портала «Украина.Ру», в 2002 году Святошинский районный суд Киева признал Годунка виновным в разбое, превышении полномочий и нарушении неприкосновенности жилища. С учетом того, что это была первая судимость, а также чистосердечного признания и выплаты пострадавшим компенсаций приговор (пять лет лишения свободы) был вынесен с испытательным сроком в три года. К настоящему моменту судимость считается погашенной. В городском совете чиновник работает с 2006 года.