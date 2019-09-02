Лукашенко отказался от велосипеда из-за Зеленского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался от поездок на работу на велосипеде или электромотоцикле. Ему пришлось это сделать из-за аналогичного обещания украинского лидера Владимира Зеленского, который «всё испортил», рассказал он во время урока для старшеклассников одной из минских школ.

Зеленский, когда его избирали, пообещал, что откажется от кортежей и будет добираться на работу на велосипеде, напомнил Лукашенко. По словам белорусского лидера, он не хотел, чтобы между главами государств проводили из-за этого параллель, передает «РИА Новости».

В августе в сети появилось видео, на котором запечатлен кортеж, сопровождающий Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по пути из Бабьего Яра в Киев. Политиков сопровождают два десятка автомобилей охраны. Многие пользователи интересовались, где же велосипед украинского президента и упрекали его в «понтах».

В июле украинский лидер заявил, что не может выполнить обещание ездить на велосипеде по соображениям безопасности, но его кортеж из двух-трех машин никому не мешает на дороге и соблюдает все правила.