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Лукашенко назвал катание на лыжах с Путиным частью политики

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает катание на горных лыжах вместе с российским лидером Владимиром Путиным не досугом, а частью политики. Об этом он заявил на пресс-конференции.

«Кто-то видит, как Лукашенко там скользит по горе на лыжах, и думает, что им (президентам& — Ред.) делать нечего. Нет. Это часть современной политики», — цитирует его ТАСС.

По словам Лукашенко, «раньше такого не было».

«Сейчас это тренд, как модно говорить, и ты должен быть в тренде. Неважно, в каком ты возрасте и любишь ли ты эти лыжи», — подчеркнул он.

13 февраля, после переговоров в Сочи, Путин и Лукашенко вместе покатались на горных лыжах. При этом Лукашенко рассказал, что уже успел опробовать сочинские трассы утром, еще до начала встречи.

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