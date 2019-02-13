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Путин и Лукашенко покатались на горных лыжах в Сочи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко покатался на горных лыжах в Сочи.

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В среду, 13 февраля, главы государств сделали небольшой перерыв в своих переговорах и отправились на склоны. При этом Лукашенко рассказал, что уже успел опробовать сочинские трассы утром, еще до начала встречи, выразив восхищение обновленной территорией, пишет ТАСС.

«Сегодня это совсем другой курорт, совсем другая территория, я рад, что в свое время белорусы построили здесь свой дом», — сказал он, напомнив, что у белорусской стороны в горном кластере две гостиницы и особняки, которые заполнены туристами.

После того как Путин и Лукашенко вместе покатались на горных лыжах, они вернулись к переговорам. Как сообщали в Кремле, стороны намерены обсудить «спорные вопросы двусторонних отношений», сотрудничество в различных сферах, а также перспективы развития интеграционных процессов на евразийском пространстве.

Следующая встреча лидеров России и Белоруссии состоится уже 15 февраля. В ней примут участие главы ведомств, курирующие сферы образования, культуры и спорта. Как ожидается, участники обсудят предложения по углублению сотрудничества по данным направлениям.

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