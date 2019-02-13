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Лукашенко пообещал не снабжать Россию плохой водкой и закуской

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Минск никогда не будет поставлять россиянам некачественные продукты питания. 

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«Какие бы ни были конфликты и скандалы, помнить должны, что мы никогда россиянам не будем поставлять ни плохую водку, ни плохую закуску, вы это должны четко понимать», — приводит слова Лукашенко «РИА Новости»

Как пояснил белорусский лидер, экономика его страны — это «финишная» производства экономики российской. То есть, по его словам, Минск закупает 60–70% необходимого сырья для машиностроительной продукции и нефтепереработки у Москвы. 

«Поддерживая нас, вы, конечно, поддерживаете примерно 35–40 млн вместе с семьями людей, которые работают на российских предприятиях, которые поставляют в Беларусь продукцию», — добавил он. 

Политик также выразил надежду, что его переговоры с Путиным, которые продлятся в Сочи несколько дней, будут очень полезны для отношений двух стран. В свою очередь, президент РФ заверил, что «так и будет». 

Путин и Лукашенко проведут встречу в Сочи 13 февраля, на которой обсудят вопросы двухсторонних отношений. Кроме того, 15 февраля состоится встреча президентов с министрами обеих стран, которые курируют образование, культуру и спорт.

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