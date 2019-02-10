Прямой эфир

Посол России высоко оценил уровень сотрудничества Москвы и Минска в военной сфере

0
Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посол России в Белоруссии Михаил Бабич высоко оценил уровень сотрудничества Москвы и Минска в военной сфере.

Союз крепчал: Москва готова создать с Минском общую таможню
Россия предложила Белоруссии два сценария интеграции

По его словам, речь идет о взаимодействии стран как на уровне нормативной базы, так и на уровне межрегиональной группировки войск, что позволяет государствам быть готовыми к «отражению агрессии любого уровня». Дипломат напомнил, что Россия и Белоруссия проводят десятки учений различного рода.

«В текущем году будут проводиться крупнейшие учения «Щит Союза». Идет обмен военнослужащими с точки зрения получения военного образования и других аспектов повышения уровня взаимодействия», — заявил он в интервью RT.

Бабич, который также является спецпредставителем президента РФ по торгово-экономическому сотрудничеству с Белоруссией, обратил внимание и на беспрецедентное взаимодействие предприятий двух стран в вопросах гособоронзаказа, в частности, разработки и производства вооружений и военной техники.

По данным посольства России в Минске, около 90% поставок продукции «Минского завода колесных тягачей» (МЗКТ) приходится на Россию, где на базе белорусских шасси устанавливаются ракетные комплексы «Тополь-М» и «Искандер», а также система залпового огня «Ураган» и зенитно-ракетные системы С-300 и С-400. В свою очередь, более 200 российских предприятий являются поставщиками МЗКТ.

В октябре прошлого года, комментируя планы США разместить военную базу в Польше, Бабич заявил, что любое военное нападение на Белоруссию будет рассматриваться Москвой как нападение на РФ. По его словам, страны будут адекватно реагировать на подобный тревожный фактор.

В феврале текущего года дипломат заявил, что российская сторона не планирует размещать ракетное вооружение в Белоруссии в ответ на решение США о выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Рособоронэкспорт» выполнил план по поставкам вооружений за 2018 год
Не только Турция
Чего ждет российский военный экспорт от выставки Eurasia Airshow?

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017