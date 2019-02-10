Посол России высоко оценил уровень сотрудничества Москвы и Минска в военной сфере

Посол России в Белоруссии Михаил Бабич высоко оценил уровень сотрудничества Москвы и Минска в военной сфере.

По его словам, речь идет о взаимодействии стран как на уровне нормативной базы, так и на уровне межрегиональной группировки войск, что позволяет государствам быть готовыми к «отражению агрессии любого уровня». Дипломат напомнил, что Россия и Белоруссия проводят десятки учений различного рода.

«В текущем году будут проводиться крупнейшие учения «Щит Союза». Идет обмен военнослужащими с точки зрения получения военного образования и других аспектов повышения уровня взаимодействия», — заявил он в интервью RT.

Бабич, который также является спецпредставителем президента РФ по торгово-экономическому сотрудничеству с Белоруссией, обратил внимание и на беспрецедентное взаимодействие предприятий двух стран в вопросах гособоронзаказа, в частности, разработки и производства вооружений и военной техники.

По данным посольства России в Минске, около 90% поставок продукции «Минского завода колесных тягачей» (МЗКТ) приходится на Россию, где на базе белорусских шасси устанавливаются ракетные комплексы «Тополь-М» и «Искандер», а также система залпового огня «Ураган» и зенитно-ракетные системы С-300 и С-400. В свою очередь, более 200 российских предприятий являются поставщиками МЗКТ.

В октябре прошлого года, комментируя планы США разместить военную базу в Польше, Бабич заявил, что любое военное нападение на Белоруссию будет рассматриваться Москвой как нападение на РФ. По его словам, страны будут адекватно реагировать на подобный тревожный фактор.

В феврале текущего года дипломат заявил, что российская сторона не планирует размещать ракетное вооружение в Белоруссии в ответ на решение США о выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).