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Песков раскрыл планы Путина выйти на татами в Сочи

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин планирует выйти на татами вместе со сборной России по дзюдо в Сочи. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 

«Президент хочет поздно вечером выйти на татами вместе с нашей сборной по дзюдо здесь, в Сочи», — сказал представитель Кремля в четверг, 14 февраля.

Он отметил, что это станет «спортивным завершением» его рабочего дня. По словам Пескова, российский лидер неоднократно проводил подобные мероприятия, однако уже давно не тренировался со сборной. 

Путин известен своим увлечением различными видами спорта. Президент, в частности, играет в хоккей, катается на горных лыжах, занимается дзюдо и плаванием.

Так, 13 февраля Путин вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко покатался на горных лыжах в Сочи.

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