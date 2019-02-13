Путин и Лукашенко провели переговоры и прокатились на лыжах в Сочи

Минск очень дисциплинированно возвращает долги — заявил Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко.

Это позволяет работать по крупным проектам, отметил президент. В торговых отношениях есть шероховатости, но друзья эти проблемы решат, подчеркнул Путин.

В ответ Лукашенко пообещал, что Минск всегда будет поставлять в Россию только хорошую водку и закуску.

Встретились лидеры в Сочи, президент Белоруссии отметил развитие курорта.

Путин и Лукашенко покатались на лыжах на одном из горнолыжных склонов. В Сочи президенты проведут несколько дней.