«Как и положено между друзьями»
Белоруссия — важнейший стратегический партнер и союзник России, а проблемы в отношениях двух стран хоть и бывают, но решаются так, как это положено между друзьями. Об этом президент Владимир Путин заявил в Сочи на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. В основном главы государств обсуждали экономическое сотрудничество Москвы и Минска, в том числе и поставки углеводородов. В перерыве президенты вместе покатались на лыжах на одном из склонов Красной Поляны. Впервые с декабря прошлого года переговоры двух лидеров проходят в такой неформальной обстановке. Завершатся они лишь в пятницу.
Общая экономика
В начале беседы Владимир Путин отметил, что отношения двух стран развиваются и крепнут.
— Россия остается крупнейшим торгово-экономическим партнером Белоруссии: 49 с лишним процентов приходится на долю России в товарообороте республики, — сказал президент РФ. — За последние годы достаточно большой объем государственных кредитов выдан Белоруссии — шесть с лишним миллиардов плюс 58 млрд рублей, по линии Фонда ЕАЭС шесть траншей общим объемом $1,6 млрд.
Минск очень дисциплинированно исполняет свои обязательства, подчеркнул российский лидер.
— Это позволяет нам работать по крупным проектам, имею в виду и строительство атомной электростанции, которое находится в завершающей стадии, — пояснил он. — Это позволяет нам развивать отношения чисто торгового характера в различных областях, включая и сельхозпроизводство: из общего объема поставок Белоруссии в Россию это 34 с лишним процента.
Александр Лукашенко поблагодарил своего российского визави за приглашение и подготовленную программу.
— У нас действительно есть возможность поговорить по вопросам не только экономики, но и по гуманитарным вопросам, — подчеркнул он.
Отдельно Александр Лукашенко остановился на теме поддержки Россией белорусской экономики.
— Я часто говорю российскому послу, что экономика Беларуси — это финишное производство российской экономики.
Мы сырье, комплектующие 60–70% по основной машиностроительной продукции, нефтепереработке покупаем в России, — констатировал он. — Поэтому это наша общая экономика, и, поддерживая нас, вы, конечно, поддерживаете те примерно 35–40 млн людей вместе с семьями, которые работают на российских предприятиях, которые поставляют в Беларусь продукцию. Поэтому если кто‑то в России, Беларуси не понимает этого, я думаю, поймут.
Белорусский лидер подчеркнул, что в отношениях двух стран «вопросы есть и будут», но стороны «всегда находили развязки этим вопросам».
— Какие бы ни были конфликты и скандалы, вы должны помнить, что мы никогда россиянам не будем поставлять ни плохую водку, ни плохую закуску, — заверил Александр Лукашенко.
Владимир Путин также признал, что в отношениях двух стран «бывают и шероховатости», но выразил надежду, что они будут решаться «как это и положено между друзьями».
— Конечно, одной из важнейших сфер является сфера энергетики. Объемы поставок углеводородов — и нефти, и газа — сохраняются на том уровне, о котором мы с вами договариваемся, — пообещал российский президент.
Газовый торг
Как следует из материалов, представленных к встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко, в прошлом году Белоруссия увеличила объемы закупаемого в России газа. Если в 2017-м они составили 19 млрд куб. м, то в прошлом году — уже 20,33 млрд куб. м.
Нынешний рост поставок голубого топлива в Белоруссию замдиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач связал с холодной зимой прошлого года. В беседе с «Известиями» он отметил, что потребление газа соседним государством регулярно «плавает» то в большую, то в меньшую сторону.
Соглашение между Россией и Белоруссией в газовой сфере было заключено в ноябре 2011 года. В 2017-м специальным протоколом, подписанным между «Газпромом» и белорусским правительством, был определен порядок формирования цен в 2018–2019 годах.
Несмотря на это, белорусская сторона периодически поднимает вопрос о снижении для нее оптовых цен на газ, отметил Алексей Гривач. Однако добиться перехода к внутрироссийским ценам Белоруссия может только при условии гораздо более сильной макроэкономической интеграции с Россией, считает эксперт.
Еще одним камнем преткновения между двумя государствами считаются условия поставки российской нефти и нефтепродуктов на белорусские НПЗ в рамках межправительственных соглашений. Введенный в прошлом году РФ налоговый маневр снизил доходы белорусского бюджета от экспорта продуктов переработки российской нефти, что, как известно, вызвало недовольство Минска.
В аппарате российского вице-премьера Дмитрия Козака подчеркнули, что его позиция по поводу поставок Белоруссии нефти и нефтепродуктов остается неизменной. При этом каких-то отдельных встреч Дмитрия Козака с его коллегами из Минска не планируется.
— Они регулярно встречаются с заместителем председателя правительства Белоруссии Игорем Ляшенко, где обсуждают все насущные вопросы, — пояснил «Известиям» пресс-секретарь вице-премьера Илья Джус. Он предположил, что следующая встреча может состояться в течение двух недель.
Лыжи благороднее
Лидеры двух стран в середине дня сделали перерыв и покатались на горных лыжах в Красной Поляне. Владимир Путин, Александр Лукашенко и его сын Николай опробовали две трассы. При этом российский лидер вместе с Лукашенко-младшим катался дольше белорусского коллеги и даже немного пообщался с туристами — курорт для двух президентов не закрывали. У Владимира Путина спросили, не пробовал ли он кататься на сноуборде. Президент ответил: «Лыжи благороднее. Может быть, в следующий раз».
Журналисты поинтересовались, удастся ли сейчас разрешить все спорные вопросы с белорусской стороной.
— Серьезные решения не терпят суеты, — отреагировал российский лидер.
После непродолжительной лыжной прогулки российско-белорусские переговоры продолжились уже в неформальной обстановке — в ресторане, куда также приехали помощник президента России Юрий Ушаков, вице-премьер Дмитрий Козак и министр экономического развития Максим Орешкин.
Первый этап переговоров прошел «отлично», заверил «Известия» Дмитрий Козак, отметив, что «обсуждались в основном экономические вопросы».
Ключевой партнер
По мнению экспертов, опрошенных «Известиями», встреча в Сочи будет способствовать дальнейшему укреплению взаимоотношений двух стран.
Белоруссия — важный и ключевой партнер для России, сказал «Известиям» зампредседателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Уже сейчас много законов, действующих одновременно на территории двух стран. Но по-прежнему остаются области, которые необходимо унифицировать, в том числе и в экономической сфере, уточнил парламентарий.
По мнению доцента МГИМО Кирилла Коктыша, несмотря на существующие споры, отношения Москвы и Минска остаются стабильными. Причина столь частых контактов на высшем уровне заключается в том, что любые разногласия, которые должны решаться в рабочем режиме, раздуваются до таких размеров, что урегулировать ситуацию приходится при личном общении двух лидеров.
Это уже четвертая встреча президентов России и Белоруссии за зиму. Главы двух стран продолжают решать разногласия по вопросам цен на российский газ, а также компенсации в нефтяной сфере при налоговом маневре в РФ. Но, как отмечают эксперты, впервые с декабря прошлого года переговоры двух лидеров проходят в такой неформальной, почти дружеской обстановке. При этом главы государств намерены продолжить общение до пятницы, после чего ожидается совместное заявление для прессы.