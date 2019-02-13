«Как и положено между друзьями»

Белоруссия — важнейший стратегический партнер и союзник России, а проблемы в отношениях двух стран хоть и бывают, но решаются так, как это положено между друзьями. Об этом президент Владимир Путин заявил в Сочи на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. В основном главы государств обсуждали экономическое сотрудничество Москвы и Минска, в том числе и поставки углеводородов. В перерыве президенты вместе покатались на лыжах на одном из склонов Красной Поляны. Впервые с декабря прошлого года переговоры двух лидеров проходят в такой неформальной обстановке. Завершатся они лишь в пятницу.

Общая экономика

В начале беседы Владимир Путин отметил, что отношения двух стран развиваются и крепнут.

— Россия остается крупнейшим торгово-экономическим партнером Белоруссии: 49 с лишним процентов приходится на долю России в товарообороте республики, — сказал президент РФ. — За последние годы достаточно большой объем государственных кредитов выдан Белоруссии — шесть с лишним миллиардов плюс 58 млрд рублей, по линии Фонда ЕАЭС шесть траншей общим объемом $1,6 млрд .

Минск очень дисциплинированно исполняет свои обязательства, подчеркнул российский лидер.

— Это позволяет нам работать по крупным проектам, имею в виду и строительство атомной электростанции, которое находится в завершающей стадии, — пояснил он. — Это позволяет нам развивать отношения чисто торгового характера в различных областях, включая и сельхозпроизводство: из общего объема поставок Белоруссии в Россию это 34 с лишним процента.

Александр Лукашенко поблагодарил своего российского визави за приглашение и подготовленную программу.

— У нас действительно есть возможность поговорить по вопросам не только экономики, но и по гуманитарным вопросам, — подчеркнул он.

Отдельно Александр Лукашенко остановился на теме поддержки Россией белорусской экономики.

— Я часто говорю российскому послу, что экономика Беларуси — это финишное производство российской экономики.

Мы сырье, комплектующие 60–70% по основной машиностроительной продукции, нефтепереработке покупаем в России, — констатировал он. — Поэтому это наша общая экономика , и, поддерживая нас, вы, конечно, поддерживаете те примерно 35–40 млн людей вместе с семьями, которые работают на российских предприятиях, которые поставляют в Беларусь продукцию. Поэтому если кто‑то в России, Беларуси не понимает этого, я думаю, поймут.

Белорусский лидер подчеркнул, что в отношениях двух стран «вопросы есть и будут», но стороны «всегда находили развязки этим вопросам».

— Какие бы ни были конфликты и скандалы, вы должны помнить, что мы никогда россиянам не будем поставлять ни плохую водку, ни плохую закуску , — заверил Александр Лукашенко.

Владимир Путин также признал, что в отношениях двух стран «бывают и шероховатости», но выразил надежду, что они будут решаться «как это и положено между друзьями».

— Конечно, одной из важнейших сфер является сфера энергетики. Объемы поставок углеводородов — и нефти, и газа — сохраняются на том уровне, о котором мы с вами договариваемся , — пообещал российский президент.

Газовый торг

Как следует из материалов, представленных к встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко, в прошлом году Белоруссия увеличила объемы закупаемого в России газа. Если в 2017-м они составили 19 млрд куб. м, то в прошлом году — уже 20,33 млрд куб. м.

Нынешний рост поставок голубого топлива в Белоруссию замдиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач связал с холодной зимой прошлого года. В беседе с «Известиями» он отметил, что потребление газа соседним государством регулярно «плавает» то в большую, то в меньшую сторону.

Соглашение между Россией и Белоруссией в газовой сфере было заключено в ноябре 2011 года. В 2017-м специальным протоколом, подписанным между «Газпромом» и белорусским правительством, был определен порядок формирования цен в 2018–2019 годах.

Несмотря на это, белорусская сторона периодически поднимает вопрос о снижении для нее оптовых цен на газ, отметил Алексей Гривач. Однако добиться перехода к внутрироссийским ценам Белоруссия может только при условии гораздо более сильной макроэкономической интеграции с Россией, считает эксперт.

Еще одним камнем преткновения между двумя государствами считаются условия поставки российской нефти и нефтепродуктов на белорусские НПЗ в рамках межправительственных соглашений. Введенный в прошлом году РФ налоговый маневр снизил доходы белорусского бюджета от экспорта продуктов переработки российской нефти, что, как известно, вызвало недовольство Минска.

В аппарате российского вице-премьера Дмитрия Козака подчеркнули, что его позиция по поводу поставок Белоруссии нефти и нефтепродуктов остается неизменной. При этом каких-то отдельных встреч Дмитрия Козака с его коллегами из Минска не планируется.

— Они регулярно встречаются с заместителем председателя правительства Белоруссии Игорем Ляшенко, где обсуждают все насущные вопросы, — пояснил «Известиям» пресс-секретарь вице-премьера Илья Джус. Он предположил, что следующая встреча может состояться в течение двух недель.

Лыжи благороднее

Лидеры двух стран в середине дня сделали перерыв и покатались на горных лыжах в Красной Поляне. Владимир Путин, Александр Лукашенко и его сын Николай опробовали две трассы. При этом российский лидер вместе с Лукашенко-младшим катался дольше белорусского коллеги и даже немного пообщался с туристами — курорт для двух президентов не закрывали. У Владимира Путина спросили, не пробовал ли он кататься на сноуборде. Президент ответил: «Лыжи благороднее. Может быть, в следующий раз».

Журналисты поинтересовались, удастся ли сейчас разрешить все спорные вопросы с белорусской стороной.

— Серьезные решения не терпят суеты, — отреагировал российский лидер.

После непродолжительной лыжной прогулки российско-белорусские переговоры продолжились уже в неформальной обстановке — в ресторане, куда также приехали помощник президента России Юрий Ушаков, вице-премьер Дмитрий Козак и министр экономического развития Максим Орешкин.

Первый этап переговоров прошел «отлично», заверил «Известия» Дмитрий Козак, отметив, что «обсуждались в основном экономические вопросы».

Ключевой партнер

По мнению экспертов, опрошенных «Известиями», встреча в Сочи будет способствовать дальнейшему укреплению взаимоотношений двух стран.

Белоруссия — важный и ключевой партнер для России, сказал «Известиям» зампредседателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Уже сейчас много законов, действующих одновременно на территории двух стран. Но по-прежнему остаются области, которые необходимо унифицировать , в том числе и в экономической сфере, уточнил парламентарий.

По мнению доцента МГИМО Кирилла Коктыша, несмотря на существующие споры, отношения Москвы и Минска остаются стабильными. Причина столь частых контактов на высшем уровне заключается в том, что любые разногласия, которые должны решаться в рабочем режиме, раздуваются до таких размеров, что урегулировать ситуацию приходится при личном общении двух лидеров.