Маневр уклонения: Москва не компенсирует Минску недополученные доходы

Россия не планирует компенсировать другим странам недополученные доходы из-за проведения налогового маневра в нефтяной отрасли. Об этом заявил председатель правительства Дмитрий Медведев в рамках совещания с вице-премьерами, отвечая на заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко. Ранее белорусский лидер сказал, что Россия может потерять единственного союзника на западном направлении из-за отсутствия договоренностей по компенсации за налоговый маневр. Минск планировал получить от Москвы около $310 млн в 2019 году.

С 1 января стартовал финальный этап налогового маневра в нефтяной отрасли. Он предполагает постепенную отмену экспортной пошлины на нефть и газ с одновременным повышением налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) к 2024 году. В результате маневра стоимость нефти на российском рынке возрастет до мирового уровня, а значит, она увеличится и для Белоруссии. По информации российского правительства, это позволит принести в бюджет дополнительно 1,3–1,6 трлн рублей в течение шести лет.

— Мы никогда не обещали компенсировать недополученные доходы других стран, пусть даже самых близких. Хотя в ряде случаев мы в последние годы по просьбе этих государств шли на то, чтобы предоставить им различную безвозвратную поддержку. И действительно ее предоставляли, по гуманитарным даже причинам. Эта поддержка измерялась миллиардами, — сказал Дмитрий Медведев.

Председатель правительства напомнил, что объем кредитной поддержки Белоруссии со стороны России превышает $6 млрд, не считая средств на строительство новой АЭС. Москва при этом не требует возврата данных средств и в случае необходимости пролонгирует срок действия кредитов.

— Причем мы не требуем возврата этих кредитов. Мы пролонгируем эти кредиты по просьбе наших партнеров в условиях, когда для нас закрыты финансовые рынки западных стран. То есть, по сути, мы помогаем, вынимая деньги из нашей экономики. Это надо ценить, рассуждая о союзнических отношениях, — подчеркнул председатель правительства.

Обсуждая ситуацию с ростом цен на топливном рынке, председатель правительства напомнил, что осенью 2018 года Минэнерго и ФАС подписали ряд соглашений с 10 крупными российскими нефтяными компаниями для стабилизации рынка топлива с 1 ноября по 31 марта 2019 года. Стороны договорились, что нефтяники с 1 января смогут повысить цены не более чем на 1,7% (с учетом повышения НДС), а с 1 февраля будут проводить индексацию равномерно. Так, чтобы по итогам года не превысить прогнозную среднегодовую инфляцию в 4,6%.

— У нас существует ряд договоренностей с нефтяными компаниями, в том числе о том, что рост цен на нефтепродукты, моторное топливо не должен превышать уровень инфляции. В свою очередь, мы готовы в этом смысле оказывать поддержку нефтяному сектору, чтобы таможенно-тарифные льготы в нефтедобыче были сохранены в полном объеме, — отметил Дмитрий Медведев.

Согласно данным Росстата, бензин и дизельное топливо на российских АЗС уже подорожали за неделю с 1 по 9 января. Цены на бензин в среднем выросли на 0,3%, на дизель — на 0,7%. По информации ФАС, рост цен на бензин в регионах с начала года не превысил 1,7%, нефтяники соблюдают договор с кабмином о стабилизации рынка топлива.

— Если возникают какие-то отклонения, особенно в части крупнейших поставщиков, вертикально интегрированных компаний, — просто вызывать их, напоминать положения этого соглашения, — обратился Дмитрий Медведев к курирующему отрасль вице-премьеру Дмитрию Козаку. — Если ситуация где-то будет дестабилизирована, тогда уже принимать различные меры реагирования, включая и меры антимонопольного регулирования, и меры, предусмотренные этим соглашением.

По отношению к компаниям правительством могут быть введены заградительные пошлины на нефть и нефтепродукты.