Медведев надеется на неприменение заградительных пошлин на нефть

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил надежду, что кабинету министров не придется вводить заградительные пошлины на нефть и нефтепродукты.

На совещании с вице-премьерами глава кабмина назвал эти меры крайними, сообщает ТАСС 14 января.

«Надеюсь, что нам не придется прибегать к крайним мерам, которые неоднократно анонсировались, но на которые мы не пошли: я имею в виду так называемые заградительные пошлины на экспорт», — сказал Медведев.

В декабре председатель правительства пояснил, что для правительства важнее, чтобы люди смогли расплачиваться за бензин, а не заработки нефтяников. По словам Медведева, если удастся сохранить контроль над ситуацией, то «ничего трогать не будем».

«Если ситуация выйдет из-под контроля, нам придется принять совсем непопулярные решения, включая введения заградительных пошлин на экспорт. Но надеюсь, что до этого не дойдет», — заключил в конце 2018 года политик.

В конце октября правительство РФ договорилось с нефтяными компаниями о заморозке цен на дизельное топливо и бензин до конца текущего года. В 2019 году стоимость топлива будет формироваться в соответствии с инфляцией. Медведев 7 ноября подписал постановление, которое обязывает Минэнерго и ФАС заключить с нефтяными компаниями соглашение о стабилизации цен на топливо.