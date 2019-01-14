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Медведев посоветовал Белоруссии ценить поддержку со стороны РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Белоруссии нужно ценить поддержку, которую оказывает Россия. Об этом в понедельник, 14 января, на совещании с вице-премьерами заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«По сути, мы помогаем, вынимая деньги из нашей экономики. Это надо ценить, рассуждая о союзнических отношениях», — сказал глава правительства.

По словам Медведева, Москва сохраняет кредитную поддержку Минска, которая уже превышает $6,5 млрд, не считая выделение кредита на строительство АЭС.

Премьер отметил, что российская сторона не требует возврата этих кредитов, хотя для РФ закрыты «финансовые рынки западных стран», передает ТАСС.

Ранее, 10 января, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия может потерять Белоруссию как союзника, если страны не договорятся по компенсации потерь в связи с налоговым маневром в нефтяной сфере.

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