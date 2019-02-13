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Путин не исключил смену лыж на сноуборд

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко покатался на горных лыжах в Сочи. Российский лидер не исключил, что в следующем сезоне может попробовать покататься на сноуборде.

Путин и Лукашенко покатались на горных лыжах в Сочи

«Может быть, в следующий раз», — ответил президент на вопрос журналистов о том, вставал ли он когда-нибудь на сноуборд.

При этом Путин отметил, что считает катание на лыжах более благородным занятием. Также посетители курорта попросили главу государства оценить качество склона.

«Нормально», — ответил Путин, которого цитирует «РИА Новости».

Путину посоветовали приезжать на склон в первой половине дня, так как в это время склон еще не укатан лыжниками и сноубордистами. Глава государства отметил, что утром приехать не мог, так как работал.

После того как Путин и Лукашенко вместе покатались на горных лыжах, они вернулись к переговорам. Как сообщали в Кремле, стороны намерены обсудить «спорные вопросы двусторонних отношений», сотрудничество в различных сферах, а также перспективы развития интеграционных процессов на евразийском пространстве.

Следующая встреча лидеров России и Белоруссии состоится уже 15 февраля. В ней примут участие главы ведомств, курирующие сферы образования, культуры и спорта. Как ожидается, участники обсудят предложения по углублению сотрудничества по данным направлениям.

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