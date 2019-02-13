Песков объяснил шутки Путина над главой Татарстана

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что замечания Владимира Путина к главе Татарстана Рустаму Минниханову не означают каких-либо претензий со стороны президента. Об этом он рассказал в среду, 13 февраля, отвечая на вопросы журналистов.

Песков отметил, что в средствах массовой информации на этот счет появилось много сообщений.

«В большинстве своем это тот случай, когда СМИ угадали все буквы, но не смогли назвать слово. Действительно, очень доверительные отношения у Путина с Миннихановым», — сообщил официальный представитель Кремля.

12 февраля глава российского государства дважды за день сделал замечания президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Путин упрекнул главу республики в невнимательности к его словам, поскольку тот говорил с рядом сидящим коллегой на встрече президента с представителями общественности по теме национального проекта «Жилье и городская среда».

Спустя несколько часов Путин предоставил Минниханову слово уже на заседании президиума Госсовета, однако того не оказалось в зале. Глава государства выразил недоумение, куда ушел Минниханов. Позже в пресс-службе президента Татарстана пояснили, что Минниханов в этот момент находился в зале и уже направлялся к микрофону.