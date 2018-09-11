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Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с черной и красной икрой

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин самостоятельно приготовили блины на выставке «Улицы Дальнего Востока» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Повара предложили лидерам обоих государств надеть фартуки. Российский президент оценил мастерство китайского коллеги. «Да, у меня кругленько», — признал Си Цзиньпин через переводчика, сообщает ТАСС.

Восточный экономический форум поможет Китаю и России

В приготовленные блины Путин и Си Цзиньпин положили черную и красную икру. В завершение оба руководителя России и Китая съели приготовленные блины и, по предложению Путина, выпили немного водки.

Также российский лидер приобрел мед и сбитень. При этом сбитень он отдал китайскому коллеге. «Я думаю, что рублей у меня нет», — сказал председатель КНР. «Юанями потом отдашь», — пошутил в ответ Путин.

Ранее 11 сентября Путин провел переговоры с Си Цзиньпином на полях IV Восточного экономического форума. ВЭФ проходит на острове Русский во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета с 11 по 13 сентября.

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