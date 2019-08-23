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Лукашенко рассказал о просьбе Зеленского «как-то поддержать» Украину

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Президент Украины Владимир Зеленский просил у Белоруссии «какой-то поддержки», рассказал в пятницу, 23 августа, белорусский лидер Александр Лукашенко. О какой именно помощи шла речь, он не уточнил.

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Как сообщили в пресс-службе белорусского президента, эту тему он затронул на встрече с премьер-министром Сергеем Румасом. В частности, он спросил у премьера о том, как эта помощь оказывается.

«У нас вроде бы и с Украиной сейчас неплохие отношения», — отметил Лукашенко.

Также Лукашенко задал Румасу вопросы, касающиеся отношений с Россией.

«Какова сейчас ситуация, обстановка, доработаны ли вопросы, которые оставались, и на чем сейчас спотыкаемся? Вот этот комплекс белорусско-российских отношений — главный вопрос», — сказал Лукашенко.

Ранее 23 августа Румас рассказал о ходе интеграции России и Белоруссии. По его словам, Минск и Москва подготовят 28 соответствующих «дорожных карт». Кроме того, он сообщил о намерении встретиться в начале сентября с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

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