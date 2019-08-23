Премьер Белоруссии рассказал об интеграции с Россией

Минск и Москва подготовят 28 «дорожных карт» по интеграции, сообщил в пятницу, 23 августа, премьер-министр Белоруссии Сергей Румас. По его словам, они должны быть подготовлены к 1 ноября.

«В программе действий заложена концепция, которая подразумевает исполнение принципа «две страны — один рынок», — цитирует белорусского премьера ТАСС.

Румас отметил, что программа насчитывает 66 пунктов, и практически все они согласованы.

«Думаю, что уже в начале сентября мы проведем встречу с моим коллегой Дмитрием Медведевым, чтобы парафировать эту программу», — заключил Румас.

9 августа о ходе интеграции двух государств рассказал глава Минэкономразвития России Максим Орешкин. Он отметил, что все договоренности достигнуты, и теперь предстоит большая работа.

18 июля президент России Владимир Путин встретился с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Лидеры договорились о путях дальнейшей интеграции двух стран.