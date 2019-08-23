Прямой эфир

Премьер Белоруссии рассказал об интеграции с Россией

0
Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минск и Москва подготовят 28 «дорожных карт» по интеграции, сообщил в пятницу, 23 августа, премьер-министр Белоруссии Сергей Румас. По его словам, они должны быть подготовлены к 1 ноября.

Прорублено окно в Россию: Белоруссия выпустила гособлигации в рублях на рынке РФ
Размещение расценили как знак серьезного доверия к биржевой инфраструктуре российского рынка

«В программе действий заложена концепция, которая подразумевает исполнение принципа «две страны — один рынок», — цитирует белорусского премьера ТАСС.

Румас отметил, что программа насчитывает 66 пунктов, и практически все они согласованы.

«Думаю, что уже в начале сентября мы проведем встречу с моим коллегой Дмитрием Медведевым, чтобы парафировать эту программу», — заключил Румас.

9 августа о ходе интеграции двух государств рассказал глава Минэкономразвития России Максим Орешкин. Он отметил, что все договоренности достигнуты, и теперь предстоит большая работа.

18 июля президент России Владимир Путин встретился с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Лидеры договорились о путях дальнейшей интеграции двух стран.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лукашенко назвал главное достижение Белоруссии
ФАС ожидает отмены роуминга с Белоруссией до начала 2020 года

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019