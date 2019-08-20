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Лукашенко назвал главное достижение Белоруссии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главным достижением республики является отсутствие олигархов, которые «рулят» страной, а также преступников, которые могли бы поделить ее на части и крышевать их. Об этом во вторник, 20 августа, он заявил в ходе совещания по вопросу качества работы правоохранительных органов по выявлению и расследованию преступлений.

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«Это величайшее достижение не только последнего времени, но всего периода независимой Беларуси. И это сделано благодаря той политике, которую проводит власть, и тому, что делаете вы — представители правоохранительных органов», — приводит его слова агентство Белта.

Белорусский лидер также подчеркнул, что в основе стабильности лежит внутриполитическая ситуация в государстве и доверие людей к власти.

Накануне Лукашенко заявил, что перед парламентскими и президентскими выборами в стране необходимо усилить идеологическую работу. 5 августа он назначил даты выборов в Совет республики (верхнюю палату парламента) и в палату представителей (нижнюю) седьмого созыва. Голосование состоится 7 и 17 ноября соответственно.

На 2020 год в Белоруссии запланированы выборы президента. Как заявила 4 августа глава Центральной избирательной комиссии республики Лидия Ермошина, наиболее приемлемой датой проведения голосования является 30 августа.

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