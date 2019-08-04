ЦИК Белоруссии назвала оптимальную дату президентских выборов

Глава Центральной избирательной комиссии Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что наиболее приемлемой датой проведения президентских выборов является 30 августа 2020 года. Об этом она сказала в эфире телеканала ОНТ в воскресенье, 4 августа.

«Президентская кампания, скорее всего, пройдет в тот срок, который определен конституцией. Последнее возможное воскресенье — 30 августа 2020 года», — приводит ее слова БелТА.

Она отметила, что хотя это еще лето, многие граждане уже возвращаются из отпусков, а значит, большинство населения уже будет находиться на месте своей регистрации.

В середине апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе традиционного ежегодного послания народу предложил провести в республике досрочные парламентские выборы. В качестве возможной даты голосования он назвал 7 ноября 2019 года. Вместе с тем он отметил, что главу государства белорусы «что бы ни случилось» будут выбирать в 2020 году, как и запланировано.

За месяц до этого Лукашенко заявил журналистам, что не станет удерживать власть в стране и передавать ее своим детям. Он отметил сложность работы на посту главы государства, и добавил что «уже наелся этого президентства». В то же время белорусский лидер сообщил о планах вновь выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах главы государства, чтобы его не упрекнули, что он «сбежал в трудную минуту».

Для Лукашенко это уже пятый президентский срок. На выборах 11 октября 2015 года он набрал 83,49% голосов.