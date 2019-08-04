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ЦИК Белоруссии назвала оптимальную дату президентских выборов

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Глава Центральной избирательной комиссии Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что наиболее приемлемой датой проведения президентских выборов является 30 августа 2020 года. Об этом она сказала в эфире телеканала ОНТ в воскресенье, 4 августа.

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«Президентская кампания, скорее всего, пройдет в тот срок, который определен конституцией. Последнее возможное воскресенье — 30 августа 2020 года», — приводит ее слова БелТА.

Она отметила, что хотя это еще лето, многие граждане уже возвращаются из отпусков, а значит, большинство населения уже будет находиться на месте своей регистрации.

В середине апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе традиционного ежегодного послания народу предложил провести в республике досрочные парламентские выборы. В качестве возможной даты голосования он назвал 7 ноября 2019 года. Вместе с тем он отметил, что главу государства белорусы «что бы ни случилось» будут выбирать в 2020 году, как и запланировано.

За месяц до этого Лукашенко заявил журналистам, что не станет удерживать власть в стране и передавать ее своим детям. Он отметил сложность работы на посту главы государства, и добавил что «уже наелся этого президентства». В то же время белорусский лидер сообщил о планах вновь выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах главы государства, чтобы его не упрекнули, что он «сбежал в трудную минуту».

Для Лукашенко это уже пятый президентский срок. На выборах 11 октября 2015 года он набрал 83,49% голосов.

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