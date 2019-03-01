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Лукашенко планирует участвовать в выборах президента Белоруссии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах главы государства.

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«Как мне сейчас кажется, я это заявление делаю исходя из нынешнего состояния своего, страны. Я не смогу не выдвинуть свою кандидатуру на пост президента», — заявил белорусский лидер в пятницу, 1 марта, на встрече со СМИ и представителями общественности.

Также он отметил, что планирует участвовать в выборах для того, чтобы его не упрекнули, что он «сбежал в трудную минуту», отмечает ТАСС.

Для Лукашенко это уже пятый президентский срок. На выборах 11 октября 2015 года он набрал 83,49% голосов. На втором месте оказалась кандидат Татьяна Короткевич с 4,42% голосов.

Следующие выборы президента Белоруссии должны состояться в 2020 году. 

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