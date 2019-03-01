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Песков прокомментировал слова Лукашенко об общей валюте Белоруссии и России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Вопрос о создании общей валюты России и Белоруссии стоит обсуждать, если страны двигаются в сторону строительства союза. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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Комментируя заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что Белоруссия была бы не против этого, Песков напомнил, что этот пункт прописан в документах Союзного государства, но никакой конкретики там нет.

Он подчеркнул, что не будет комментировать слова Лукашенко о том, что в случае референдума почти всё население Белоруссии проголосовало бы против объединения с Россией.

«Я не берусь комментировать эти заявления Александра Григорьевича. Но вместе с тем, конечно, скажем так, отношения между нашими странами являются союзными и братскими абсолютно. И вот это вот теплое отношение к Белоруссии, конечно, я думаю, что, наверное, у нас доминирует», — заявил он.

По словам кремлевского спикера, встреча президента России Владимира Путина и Лукашенко в ближайшее время не планируется, но главы государств в любой момент могут пообщаться.

Ранее 1 марта глава Белоруссии заявил, что уже обсуждал с Путиным введение общей валюты двух стран. По его словам, он согласился, что это будет рубль, но «Это будет не российский, не белорусский рубль, это будет наш общий рубль». Также Лукашенко сказал, что не видит намерений со стороны России включить республику в состав РФ.

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