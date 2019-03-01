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Лукашенко заявил об отсутствии намерений у России «поглотить Беларусь»

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко не видит намерений со стороны властей России включить республику в состав РФ. Об этом белорусский лидер заявил в пятницу, 1 марта, в ходе встречи с представителями СМИ и общественности в Минске.

По словам политика, никаких предпосылок со стороны президента России он «ни разу не услышал». «Даже настроения такого не было», — цитирует Лукашенко «Интерфакс».

«Искренне говорю: нет никаких намерений у большой страны поглотить Беларусь», — подчеркнул он. Граждане Белоруссии хотят быть вместе с Россией, но «жить в своей квартире», отметил он.

Ранее в пятницу политик допустил введение общей с Россией валюты в рамках Союзного государства. Но это должен быть не российский, и не белорусский рубль. 15 февраля Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия готовы настолько идти по пути объединения, но вопрос о суверенитете в этом контексте не обсуждается.

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