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Лукашенко назвал главное достижение белорусов

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Фото: Depositphotos
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Во время посещения военной академии президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что создание независимого государства стало главным достижением белорусов, сообщает 22 февраля агентство «БелТА».

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«Суверенитет и независимость — это самое большое достижение, которое мы сегодня имеем. И я горд и рад, что я первый президент этой суверенной страны. И то, что мы создали вместе, — это самое большое достижение», — сказал глава государства.

В этот же день Лукашенко сказал, что в случае появления новых американских ракет в Европе, его страна готова совместно с Россией прорабатывать ответные меры.

Ранее экс-генсекретарь НАТО Андерса Фога Расмуссен заявил, что Белоруссию ожидает война, так как Россия «хочет присоединить» эту страну. Чтобы избежать этого сценария, Минску, по его мнению, нужно начать проводить реформы.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей назвал заявление Расмуссена бредом отставного служащего.

27 июля 1990 года Верховный совет Белорусской ССР принял декларацию «О государственном суверенитете Белорусской ССР». В августе 1991 года депутаты республики придали документу статус конституционного закона.

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