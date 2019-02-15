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Белорусские футболисты перестанут считаться легионерами в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Футболисты из Белоруссии перестанут считаться легионерами в чемпионате России, заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

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«Теперь белорусские спортсмены пользуются теми же правами, что и российские, и на них не будут распространяться ограничения по участию и на заявку на соревнования», — приводит слова Колобкова агентство БелТА.

При этом он отметил, что «сближение российского и белорусского законодательств с точки зрения обеспечения равных прав» — «очень важное направление».

Колобков указал, что соответствующий приказ внесут в регламент Российского футбольного союза (РФС). Он начнет действовать уже со следующего сезона (2019/20), передает «Спорт-Экспресс».

Белорусские игроки официально перестали считаться легионерами в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), соответствующие правки были внесены в регламент лиги 21 ноября.

Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко ранее сообщал, что с сезона-2020/21 будет изменен лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) на схему «8+17» или «7+18» в заявке.

Также обсуждался вариант «10+15». На данный момент в чемпионате России действует ограничение по схеме «6+5» (шесть иностранных игроков и пять россиян на поле).

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