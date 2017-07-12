В сезоне-2018/19 в российской футбольной Премьер-лиге с большой вероятностью будет введена новая схема лимита на легионеров — «8+17» (восемь иностранных и 17 российских игроков в заявке). Каждый клуб может получить право заявлять на сезон восемь иностранцев и выпускать их на поле одновременно. Это решение, возможно, будет принято на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) в сентябре 2017 года.

Стоит отметить, что в феврале 2015 года исполком РФС уже утверждал похожий лимит — «10+15» (десять легионеров и 15 россиян в заявке). Однако эта формула не получила одобрения в Министерстве спорта с формулировкой «такой лимит не защищает интересы российских игроков».

Спустя месяц члены исполкома практически единогласно проголосовали за лимит «6+5» (на поле одновременно смогут находиться не более шести иностранных футболистов). Этот лимит действует по сей день, и именно по этой формуле будет проводиться сезон-2017/18. А вот с сезона 2018/19 лимит «будет в заявке, а не на поле». Об этом в ходе «правительственного часа» в Госдуме 5 июля заявил вице-премьер правительства РФ и президент РФС Виталий Мутко.

Напомним, схема лимита «10+15» была предложена специально созданной комиссией РФС, которую возглавлял чемпион СССР, председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович.

— Когда мы разрабатывали эту схему лимита, в чемпионате России играло около 300 легионеров, — отметил в беседе с «Известиями» Михаил Гершкович. — Поэтому наше решение, во-первых, сокращало количество иностранцев практически в два раза. Во-вторых, мы делали акцент на ограничение приезда в клубы РФПЛ некачественных легионеров, футболистов, которые не выступают за свои сборные. Прежде всего это касается команд из нижней части таблицы, у которых нет возможности покупать высокооплачиваемых легионеров. Поэтому они берут слабого иностранца и не предоставляют игровое время собственному воспитаннику. То есть, идут на поводу у агентов или преследуют какие-то личные интересы. Лимит в заявке мог бы исключить такие переходы. Все-таки клубы первой шестерки берут сильных иностранцев, за счет которых они могут конкурировать в Европе, а наши игроки прогрессируют выступая вместе с ними. Поэтому у лимита могут быть разные цифры — «10+15» или «8+17» — но главное думать о качестве приглашенных легионеров.

По мнению экс-президента «Спартака» Андрея Червиченко, эксперименты с лимитом на легионеров стоит продолжить.

— Нынешняя схема, на мой взгляд, не работает, — заявил «Известиям» Андрей Червиченко. — Успехов у нашей сборной нет, а все телодвижения вокруг лимита происходят именно ради улучшения игры нашей национальной команды. Не знаю, какая схема лучше — «10+15» или «8+17» . Но можно сначала попробовать максимальную квоту для легионеров, а потом ее постепенно уменьшать. Ведь у клубов сейчас довольно много иностранцев на контрактах, и с ними надо будет как-то решать вопросы при расторжении договоров. Поэтому можно в 2018 году сделать лимит «10+15», а через год «9+16», а в перспективе и «7+18». Пока эмпирическим путем что-то не проверишь, трудно сказать, насколько это эффективно.

Андрей Червиченко не согласен с тезисом, что лимит убивает конкуренцию и способствует неадекватным заработкам россиян.

— Когда рассуждают о том, что лимит убивает конкуренцию и создает тепличные условия нашим футболистам, это похоже на сознательный увод разговора от реальных проблем, — продолжил он. — Критикой лимита просто покрывают полный коллапс системы подготовки резерва, детско-юношеских школ. Это своеобразная «операция прикрытия», направленная на пускание пыли в глаза обывателям. На самом деле проблема в другом: убиты детско-юношеские школы и система перехода из молодежного футбола во взрослый. Наши футболисты периодически показывают неплохие результаты на чемпионатах Европы среди юношей, но потом все они куда-то исчезают. Нет нормальных полей, нормальных школ, но имеются запредельные налоги на все спортивные объекты и коммуникации вокруг них. Отсюда — отсутствие высококлассных игроков. Причем сейчас вообще нет молодых талантов. Несколько лет назад появлялись хотя бы единицы, а сейчас из школ и академий выходят посредственности.

Стоит отметить, что ограничения на приглашение иностранных футболистов есть во всех четырех странах, которые добились права сыграть в полуфинале последнего чемпионата мира. Клуб бразильской серии А не имеет права заявлять более пяти легионеров на сезон. В Аргентине формула лимита еще более строгая: не более четырех иностранных футболистов в основном составе.

В Германии с сезона-2006/07, напротив, отменили всякие ограничения на легионеров, но обязали клубы включать в заявки на сезон восемь своих воспитанников. Под доморощенным игроком здесь понимается футболист, который в возрасте от 15 до 21 года был заявлен клубом как минимум в течение трех сезонов. В Голландии лимита на легионеров также нет (таким спортсменом там считается футболист, не имеющий паспорта ЕС). Однако там есть одно важное условие — иностранный игрок по контракту должен получать высокую зарплату (средний уровень оплаты в высшей голландской лиге, умноженный на коэффициент 1,5).

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