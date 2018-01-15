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«С отменой лимита у нас поторопились»

Тренер сборной России по баскетболу Сергей Быков — о потребности в легионерах, проблемах детско-юношеского спорта и решении стать наставником
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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«С отменой лимита у нас поторопились»
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Сергей Быков продолжит работу в сборной России
Кадровые перестановки в штабе Сергея Базаревича не затронут ассистента главного тренера

Экс-капитан сборной России, чемпион Европы Сергей Быков в июле 2017 года объявил о завершении профессиональной карьеры, а спустя несколько дней присоединился к тренерскому штабу Сергея Базаревича и отправился на Евробаскет-2017 в новой для себя роли. В эксклюзивном интервью «Известиям» 34-летний специалист рассказал о своем дальнейшем пути в баскетболе, тренерском подходе Душана Ивковича, золотом составе сборной России, сформировавшемся при жестком лимите на легионеров, старте в квалификации Кубка мира – 2019 и своих жизненных ценностях.

— По окончании сезона-2016/17 вы решили завершить карьеру и стать тренером. Жалели об этом решении? 

— Я редко о чем жалею. Безусловно, я в неплохой форме, но одно дело играть в товарищеских матчах, что происходит регулярно, а другое — двухразовые тренировки на протяжении сезона. Мои многочисленные болячки не позволили бы выдерживать такой темп. Могу сказать, что летом 2017 года я вел переговоры с хорошими командами, но не смог с ними договориться и решил, что закончу. А ехать в клуб, который не ставит перед собой высоких целей, нет смысла.

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Сергей Быков в матче чемпионата Европы по баскетболу – 2017 между сборными командами России и Швеции

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— Правда, что вы были близки к переходу в «Зенит» и «Локомотив-Кубань»?

— Некорректно сейчас было бы называть команды, с которыми мы вели переговоры. Какой смысл?

— Президент РФБ Андрей Кириленко говорил, что предлагал вам должность генменеджера сборной. Это так?

— Правда? Не слышал. В последние годы я готовил себя к роли тренера, поэтому, когда Сергей Базаревич предоставил мне такую возможность, я решил: пора.

— Был поворотный момент, когда вы решили, что станете тренером?

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— Всегда думал, что я тренером не буду. Считал это неблагодарной работой, к тому же не понимал, в чем ее интерес. Желание стать им во мне зародили Дэвид Блатт, Андреа Тринкьери и Божидар Малкович. Все трое говорили, что у меня получится стать хорошим тренером, если я этого захочу. И уже в последние годы карьеры я рассматривал игру своей команды не только как игрок, но и как наставник. У меня появилось много вопросов, на которые я не находил ответа. Это вызвало заинтересованность. Так я и определил свое будущее.

— Тренировки под руководством Душана Ивковича многое вам дали?

— Душан был моим первым топ-тренером. Он давал ограниченную роль в первых сезонах — отрабатывать исключительно в защите, без нападения. Но именно при нем у меня произошла трансформация. Я понял, что баскетбол обширнее и глубже — даже при высокой конкуренции можно получать игровое время, не набирая очков. Он жесткий тренер и может быть жестоким, если нарушены какие-то принципы его работы. При этом Ивкович справедливый. На его примере я почувствовал разницу между сильным и слабым тренером. Слабый всегда переносит проблемы в жизнь: если я плохо сыграл, то он будет меня холодно приветствовать. Сильный — выскажет все претензии в раздевалке, но будет уважительно относиться к тебе как к личности за пределами баскетбольного корта.

— В вашей карьере был тренер, который относился к вам предвзято?

— Один (смеется). Не так плохо ведь, верно? Шучу. Когда ты игрок, то всегда ищешь несправедливость. Человек в редких случаях может оценить себя объективно. Когда я был игроком, особенно молодым, мне казалось, что всё и все против меня. Но уже к концу карьеры я понимал, чего добивается тренер тем или иным решением, и реагировал спокойнее. Хотя и мог отстаивать свою, временами довольно жесткую, позицию.

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Главный тренер мужской сборной России по баскетболу Дэвид Блатт и игрок сборной Сергей Быков, 2011 год

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

— С Дэвидом Блаттом вы выиграли золото и бронзу Евробаскета, но не поехали на Игры-2012, где команда заняла третье место. Не обидно?

— Нет. После турнира мне позвонили Блатт и Дмитрий Шакулин (ассистент главного тренера сборной России). Они сказали, что эта медаль в том числе и моя. Забавно, но потом мне говорили, что, если бы я был в составе, мы бы обыграли Испанию в полуфинале и были как минимум вторыми. На это я отвечаю, что если бы я был в той сборной, то мог допустить решающую потерю в четвертьфинале и мы бы вообще остались без медалей (смеется). Тут не стоит философствовать. Главное, что наше поколение много выигрывало, и мы почувствовали, что стали топ-командой в мировом баскетболе.

— Та сборная комплектовалась во многом из игроков чемпионата России, где действовал жесткий лимит на легионеров. Его отмена пошла на пользу нашему баскетболу?

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— Мне кажется, с отменой лимита поторопились. Его можно было отменять только при наличии сильного детско-юношеского баскетбола. А там мы пока находимся не на самых высоких позициях. В 2017 году две наши юношеские сборные вылетели в дивизион B. Когда эти ребята дойдут до профессионального уровня, они, скорее всего, проиграют конкуренцию и легионерам, и ветеранам-россиянам и могут «исчезнуть с радаров». Сейчас нам не так легко собрать игроков для национальной команды. А когда я играл при лимите на легионеров — два русских на площадке, — у игроков сборной было много игрового времени, и у Блатта был широкий выбор на каждую позицию. У нас были результаты — и это факт, с которым сложно спорить.

— Президент «Автодора» Владимир Родионов заявил, что после ухода этого поколения у сборной России не будет достойной смены. И всё это — из-за засилья легионеров в топ-клубах, которые не слишком заинтересованы в выращивании собственных кадров. Согласны?

— Заменить всегда можно. Вопрос в том, каким будет их уровень: выше, ниже или тот же. У меня нет однозначного ответа. Когда уходило поколение, которое дважды становилось вице-чемпионами мира, все говорили, что достойной смены им нет. Много неприятных слов было сказано и про меня. Так что я думаю, вопреки обстоятельствам будут попадаться таланты — такие как Виталий Фридзон, который не занимался в спортивной школе. Но однозначно: системного подхода пока нет. Родионов поднял важный вопрос, и где-то с ним можно согласиться.

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов

— К слову, с Владимиром Родионовым вы расстались по-хорошему?

— У меня нет к нему глобальных претензий, чтобы перестать здороваться. У нас были жесткие отношения, так как он по своей природе любит доминировать, управлять, подавлять и не признает слабость. Мне было очень удивительно, что, когда я отстаивал свою позицию, у нас получился диалог. Хотя все говорили, что это невозможно. Пусть он дальше развивает «Автодор» и свою детскую спортшколу, где регулярно появляются таланты.

— В вашей карьере были президенты, которые заходили в раздевалку и давали установки?

— Да, но имена я называть не буду. Лучше скажу про двух президентов, с которыми было приятно работать. Первый — Андрей Ватутин. Однозначно топ-менеджер. Пока я играл в ЦСКА, он ни разу не заходил в раздевалку до тренера, чтобы уничтожить команду на эмоциях. Ватутин присутствовал на всех собраниях после проигранных матчей, но не вмешивался в работу наставника, несмотря на свой авторитет и невозможность принятия поражений в ЦСКА. Второй — это Андрей Ведищев. Когда я был в команде, он понял, что раздевалка — это территория тренера. Хотя вначале на эмоциях мог и «накидать» игрокам.

— Сезон-2010/11 — худший в современной истории ЦСКА. Что случилось с командой?

— Очень много факторов. Одни хотят обвинить тренера Душко Вуйошевича, другие — ветеранов, третьи — молодежь команды. Думаю, что одной причины не было. Да, тренер не знал английский, не угадали сочетания, многие опытные игроки были близки к завершению карьеры, а новички тоже не проявили себя должным образом, в том числе и я. В «Динамо» у меня была одна роль, в ЦСКА совсем другая. С годами я понял, что не надо было так реагировать, но время уже не вернуть. Плюс на команду было большое давление. Поражения в ЦСКА не прощают.

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Защитник ЦСКА Сергей Быков  в матче Профессиональной баскетбольной лиги против БК «Красные Крылья» (Самара)

Фото: РИА Новости/Юрий Стрелец
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— Сменщик Душко Вуйошевича Йонас Казлаускас рассчитывал на вас в сезоне-2011/12?

— У меня был гарантированный контракт на сезон-2011/12, но, когда я понял, что в «Локомотиве» смогу получать много игрового времени, мы встретились с Ватутиным и расторгли действующий контракт. Спасибо, что он пошел навстречу, не препятствовал и не стал выписывать неустойку. Я хотел играть в баскетбол, и деньги играли для меня не самую главную роль.

— Рады, что всё так закончилось?

— Со спортивной стороны — да. Хоть я и потерял в деньгах, был далеко от семьи, но мои золотые годы прошли в игровом режиме, «Локомотив» вышел на новый уровень, меня выбрали капитаном команды. Мы выиграли Еврокубок, дошли до «Финала четырех» Евролиги.

— Был ли у вас шанс уехать за границу?

— Да, был. Но когда мне делали предложения хорошие иностранные клубы, российские команды предлагали еще более выгодные условия в одной из лучших лиг Европы. А когда я уже заканчивал карьеру, на меня выходили клубы, которые не боролись за высокие места. Поэтому переезжать туда я не видел смысла.

— «Динамо» до сих пор должно вам деньги. Как думаете, создание профсоюза игроков помогло бы решить схожие проблемы?

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— Всегда, когда есть контрсила — это правильно. Сейчас большинство игроков совсем не защищены. Я не говорю про баскетболистов сборной, которые имеют хорошие контракты с топ-клубами и авторитет, но у других ситуация иная. Им можно легко не выплатить часть зарплаты. В некоторых командах это становится нормой. Для этого нужен профсоюз, а для его создания нужен авторитетный человек, который возглавит его. Призываю на эту должность Виктора Хряпу (смеется). А если говорить про «Динамо» — я надеюсь, что они еще возродятся. Сергей Иванов (почетный президент Единой лиги ВТБ) поставил жесткое условие, что сделать это они смогут, если рассчитаются со всеми долгами.

— А вы бы хотели стать вице-президентом или президентом «Динамо»?

— Почему вице-президентом? Потому что президент — Евгений Яковлевич? Неплохо было бы стать тренером бело-голубых.

— Не было ли желания попробовать свои силы в качестве главного тренера клуба Суперлиги?

— Мне хочется работать в амбициозном клубе. Или главным тренером, или помощником сильного тренера. Это был бы качественный скачок для меня. Такого не прочитаешь в книгах и самостоятельно не дойдешь до этого. Всё может быть. Но Суперлига, если честно, меня не привлекает на данный момент.

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Главный тренер сборной России Сергей Базаревич

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

— Знакомство с Сергеем Базаревичем оказало на вас сильное влияние?

— Да. Я был молодым спортсменом, приехавшим из маленького городка Архангельской области, и сразу начал играть с легендой. Волей-неволей я стал учиться у него многому. К тому же он всегда хорошо ко мне относился.

— Ваш первый крупный турнир в тренерском штабе Базаревича — четвертое место на Евробаскете-2017. Чего не хватило, чтобы выиграть медали?

— У нас есть много предположений, но думаю, это внутренняя кухня. Понятно, что все задаются вопросом, чего нам не хватило. Но с другой стороны — посмотрите, что сделано. В плей-офф мы крупно обыграли сборную Хорватии и очень опытных греков, которые потрясающе проводят концовки. Медаль была бы очень кстати, но пока мы в квартете сильнейших.

— Как оцениваете старт команды в квалификации Кубка мира – 2019?

— Плохо, что мы проиграли Боснии на выезде, столкнувшись с агрессивной игрой. У нас были новые исходные данные — три дня на подготовку. Надо было перестроиться, плюс не было ряда игроков. Стоит признать, что у нас получилось далеко не всё. Но домашнюю игру мы взяли.

— На февральские матчи квалификации Кубка мира – 2019 могут не приехать игроки ЦСКА и «Химок». Как вы к этому относитесь?

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— Понятно, что отрицательно. Болельщики и тренеры всегда ждут команду в полном составе. Но надо работать с теми игроками, которые у нас будут. Задачи у нас не меняются. Потом всё забудется: кто и когда играл, в чем был спор ФИБА и Евролиги. Главное — получить путевку на Кубок мира.

— Самые яркие российские игроки — Сергей Карасев и Алексей Швед — еще хотят вернуться в НБА. На ваш взгляд, у них есть шанс?

— Я знаю, что с их талантом возможно всё. А как бывший партнер и болельщик желаю им этого.

— Наш единственный представитель в НБА Тимофей Мозгов получает мало игровой практики в «Бруклине». У вас есть этому объяснение?

— Причин не знаю. Со стороны трудно рассуждать о таких вещах. Видимо, Тима проигрывает конкуренцию. Я бы хотел, чтобы ситуация изменилась. Все-таки он стал лицом, визитной карточкой нашего баскетбола. Если он вновь будет здорово выступать в лучшей лиге мира, то о российском баскетболе будут знать больше.

— Экс-разыгрывающий ЦСКА Милош Теодосич влюбил в себя всю Америку. Ждали от него такого?

— Я понимал, что Тео заиграет. Этот парень знает, как без выдающихся физических данных демонстрировать баскетбольное мастерство высшего уровня. У него высочайший IQ. Он молодец. Богдан Богданович тоже отлично заиграл за «Сакраменто». Это большой плюс для европейского баскетбола, в частности для балканского.

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Фото: ТАСС/Михаил Александров

— Несколько вопросов в блиц-формате. Не кажется ли вам, что весь спорт завязан на больших деньгах?

— Коммерция захватила спортивную индустрию. Это факт. Но для себя я четко понял один момент. Когда ты играешь на профессиональном уровне, должен думать только о баскетболе. Как только начинаешь думать о внешних факторах — агентах, новом контракте, подводных камнях, конфликтах, твоя игра разрушается. Надо использовать баскетбол, но не быть его марионеткой. С этой фразы начинается фильм «Больше, чем игра» с участием ЛеБрона Джеймса.

— Любимый фильм о баскетболе?

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— Приятно, что вышел фильм «Движение вверх». Не буду оценивать его с художественной точки зрения, но тот факт, что молодежь узнает об этой легендарной победе, — уже плюс для популяризации российского баскетбола.

— Самая большая угроза спорту?

— Договорные матчи. Допинг.

— Какой спорт вам не близок?

— Я бы не смог заниматься цикличными видами спорта.

— Ваше самое раннее воспоминание о баскетболе?

— Я помню, как учитель физкультуры предложил мне пойти в секцию баскетбола. Помню свою скованность и мысли о том, зачем мне всё это нужно.

— Самое неприятное, что о вас говорили?

— Когда комментатор Владимир Гомельский сказал, что я играю на чемпионате мира из-за паспорта. Нельзя судить человека по одной игре, одному турниру. Баскетбол научил меня этому. В жизни и профессиональном спорте все оступаются. Самое интересное, как человек справится с ситуацией — найдет силы продолжить или нет.

— Самая дорогая вещь, которую вы себе позволяли, кроме недвижимости?

— Машина. Хотя я долго ездил на метро, даже когда был игроком сборной.

— Что приводит вас в уныние?

— Я затухаю без работы. Не могу сидеть без дела.

— Самая неприятная привычка?

— Судить.

— Худшая работа, которой вам приходилось заниматься?

— Например, моя мама работала в зверосовхозе. Мы с братьями собирали для него крапиву и сдавали ее на производство. Но я не могу сказать, что это худшая работа. Наоборот, это очень яркие воспоминания.

— Есть ли у вас вредные привычки?

— Иногда перебарщиваю со сладостями.

— Есть люди, у которых вы бы хотели попросить прощения?

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— Да, такие есть. К сожалению, мы неидеальны.

— Когда вы в последний раз плакали? Возможно, это была какая-то крупная победа...

— Медали или какие-то важные победы не вызывали у меня слез. Думаю, это успехи и переживания детей.

— Как вы расслабляетесь?

— В кругу своей семьи. Я стараюсь не приносить работу и проблемы в свой дом.

— Есть вещи, которые не дают вам уснуть?

— Раньше я не признавал поражений и долго не мог уснуть. Сейчас могу переключиться .

— Что вы считаете своим главным достижением?

— Главное богатство — моя семья. Баскетбол даже рядом не стоит с этим.

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