Главные спортивные события года
Футбол
«Спартак» впервые с 2001 года выиграл чемпионат России по футболу. Причем чемпионство красно-белым удалось оформить досрочно — за три тура до окончания первенства. К долгожданной победе москвичей привел итальянский специалист Массимо Каррера. Руководитель клуба Леонид Федун, для которого это золото стало первым трофеем, признался, что не смог сдержать слез, а капитан команды Денис Глушаков, посвятивший кубок своему дяде Валерию Глушакову, был признан лучшим футболистом сезона.
Экс-наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий стал первым российским тренером, поработавшим на родине футбола — в Англии. Правда, на посту главного тренера «Халл Сити» он продержался всего полгода. После 20 матчей Чемпионшипа команда оказалась на 20-м месте турнирной таблицы — в трех очках от зоны вылета. Стоит отметить, что Леонид Слуцкий стал уже четвертым наставником, уволенным египетскими владельцами «Халла» за последние полтора года.
Хоккей
Хоккеисты сборной России стали обладателями бронзы чемпионата мира 2017 года, в матче за третье место обыграв Финляндию (5:3). Победа над финнами позволила нашей команде второй раз подряд завоевать медали престижного международного турнира. В полуфинале подопечные Олега Знарка уступили сборной Канады (2:4), выигрывая в ходе игры со счетом 2:0. Лучшим бомбардиром ЧМ-2017 при этом был признан Артемий Панарин.
Форвард Евгений Малкин стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» (2009, 2016, 2017). В финальной серии сезона-2016/17 «пингвины» оказались сильнее «Нэшвилла» (4:2), а в плей-офф россиянин набрал 28 очков (10 голов + 18 передач). Таким образом, уроженец Магнитогорска стал четвертым игроком из России, трижды завоевавшим Кубок Стэнли. До него это удавалось Сергею Федорову, Игорю Ларионову и Сергею Брылину.
Баскетбол
Женская сборная России по баскетболу впервые в своей истории выиграла чемпионат мира U-19, обойдя в финале команду США со счетом 86:82. Лидеры россиянок Мария Вадеева и Раиса Мусина, несмотря на усталость после Евробаскета-2017, показали игру экстра-класса. Мария Вадеева стала самым ценным игроком турнира (MVP), а Раиса Мусина попала в символическую пятерку, набрав в финале 33 очка.
Сборная России остановилась в шаге от медалей Евробаскета-2017, уступив в полуфинале Сербии, а в матче за третье место — команде Испании (85:93). Это лучший результат наших баскетболистов на чемпионатах Европы за последние шесть лет. Защитник Алексей Швед был признан самым результативным игроком турнира, набирая в среднем за матч 24,3 очка. Игрок «Химок» стал первым за 18 лет баскетболистом, который удостоился почетного звания, не будучи представителем НБА.
Волейбол
Мужская сборная России по волейболу выиграла второе золото чемпионата Европы в своей истории. В напряженном пятисетовом финальном матче подопечные Сергея Шляпникова оказались сильнее команды Германии (3:2).
Стоит отметить, что на пути к финалу наша сборная не проиграла ни одного сета, а самым ценным игроком турнира (MVP) был признан диагональный Максим Михайлов. Кроме волейболиста казанского «Зенита», в символическую сборную чемпионата Европы-2017 вошли еще два российских игрока: связующий Сергей Гранкин и доигровщик Дмитрий Волков.
Формула-1
Карьера Даниила Квята в «Формуле-1» подошла к концу. Боссы «Ред Булл» объяснили расторжение контакта с российским пилотом тем, что «стороны утратили доверие друг к другу», а результаты гонщика были слишком нестабильными.
За четыре сезона в королевских гонках Квят дважды поднимался на подиум (2-е место Гран-при Венгрии – 2015 и 3-е место Грап-при Китая – 2016), набрал 133 очка и запомнился агрессивными атаками и несколькими скандальными авариями. Скорее всего, уроженец Уфы продолжит карьеру в прогрессирующей серии «Формула-Е».
Теннис
Мария Шарапова вернулась в большой теннис после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония в апреле 2017 года. Сначала результаты знаменитой россиянки были нестабильными, однако затем последовало удачное выступление на US Open, где Мария дошла до 1/8 финала, попутно обыграв вторую ракетку мира Симону Халеп. В октябре последовала первая за 2,5 года победа Марии Шараповой на турнире WTA — в китайском Тяньцзине, а затем и первый за 10 лет приезд в Москву на «Кубок Кремля».
Для Анастасии Павлюченковой прошедший сезон стал самым успешным в карьере: россиянка выиграла сразу три престижных турнира — в Гонконге, Монтеррее и Рабате. Уроженка Самары закончила 2017 год на 15-м месте в рейтинге WTA. Выше расположилась только Светлана Кузнецова — она находится на 12-м место. Также в топ-100 попали Елена Веснина (18), Дарья Касаткина (24), Екатерина Макарова (33), Мария Шарапова (59), Наталья Вихлянцева (62) и Екатерина Александрова (96). Лучший из россиян в рейтинге ATP — Андрей Рублев — 39-я ракетка мира.
Фигурное катание
18-летняя Евгения Медведева провела потрясающий год. Российская фигуристка выиграла чемпионат Европы, побив свой же мировой рекорд в произвольной программе и установив новый — по сумме баллов в двух программах.
Кроме того, Евгения уверенно победила и на чемпионате мира в Хельсинки. В произвольной программе она набрала 154,5 балла, обновив мировой рекорд в произвольной программе и по сумме баллов. В апреле состоялся командный чемпионат мира, где Медведева вновь побила все рекорды. В следующем году талантливую фигуристку ждет дебют на Олимпийских играх.
Лыжные гонки
Сергей Устюгов стал главным героем в своем виде спорта. В январе 25-летний российский лыжник выиграл престижную многодневку «Тур де Ски», оставив титулованных норвежцев не у дел. Затем он оказался одним из главных героев чемпионата мира в Лахти, выиграв пять из шести российских медалей (в том числе два золота). Это абсолютный рекорд, который покорялся только великим норвежцам Нортугу и Дэли. Сергей Устюгов — новая суперзвезда, которая зажглась накануне корейской Олимпиады.
Легкая атлетика
24-летняя прыгунья в высоту Мария Ласицкене также провела великолепный сезон. Невзирая на все трудности, Мария вышла на новый уровень, став признанной звездой мировой величины, не сломленной отсутствием флага и гимна. Ласицкене выиграла все 18 стартов 2017 года, в которых участвовала, включая чемпионат мира и финал «Бриллиантовой лиги», продемонстрировав там рекордный прыжок на высоту 2,06 метра. При этом Мария так и не удостоилась ни одной награды IAAF, что можно считать политическим решением.
Бокс
Российские боксеры Сергей Ковалев, Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев завоевали три из четырех чемпионских поясов в одной из самых престижных весовых категорий — полутяжелом весе. В ноябре в поединке за вакантный титул WBO Сергей Ковалев победил украинца Вячеслава Шабранского техническим нокаутом во втором раунде. Ранее обладателем титула WBA стал Дмитрий Бивол, а чемпионский пояс по версии IBF выиграл Артур Бетербиев. Все три титула стали вакантными после ухода из бокса американца Андре Уорда. Четвертый чемпионский пояс по одной из престижных версий — WBC — принадлежит канадцу Адонису Стивенсону.
Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter