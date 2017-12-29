Главные спортивные события года

Футбол

«Спартак» впервые с 2001 года выиграл чемпионат России по футболу. Причем чемпионство красно-белым удалось оформить досрочно — за три тура до окончания первенства. К долгожданной победе москвичей привел итальянский специалист Массимо Каррера. Руководитель клуба Леонид Федун, для которого это золото стало первым трофеем, признался, что не смог сдержать слез, а капитан команды Денис Глушаков, посвятивший кубок своему дяде Валерию Глушакову, был признан лучшим футболистом сезона.

Экс-наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий стал первым российским тренером, поработавшим на родине футбола — в Англии. Правда, на посту главного тренера «Халл Сити» он продержался всего полгода. После 20 матчей Чемпионшипа команда оказалась на 20-м месте турнирной таблицы — в трех очках от зоны вылета. Стоит отметить, что Леонид Слуцкий стал уже четвертым наставником, уволенным египетскими владельцами «Халла» за последние полтора года.

Хоккей

Фото: ТАСС/Рингетт Андре

Хоккеисты сборной России стали обладателями бронзы чемпионата мира 2017 года, в матче за третье место обыграв Финляндию (5:3). Победа над финнами позволила нашей команде второй раз подряд завоевать медали престижного международного турнира. В полуфинале подопечные Олега Знарка уступили сборной Канады (2:4), выигрывая в ходе игры со счетом 2:0. Лучшим бомбардиром ЧМ-2017 при этом был признан Артемий Панарин.

Форвард Евгений Малкин стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» (2009, 2016, 2017). В финальной серии сезона-2016/17 «пингвины» оказались сильнее «Нэшвилла» (4:2), а в плей-офф россиянин набрал 28 очков (10 голов + 18 передач). Таким образом, уроженец Магнитогорска стал четвертым игроком из России, трижды завоевавшим Кубок Стэнли. До него это удавалось Сергею Федорову, Игорю Ларионову и Сергею Брылину.

Баскетбол

Фото: ТАСС/Александров Михаил

Женская сборная России по баскетболу впервые в своей истории выиграла чемпионат мира U-19, обойдя в финале команду США со счетом 86:82. Лидеры россиянок Мария Вадеева и Раиса Мусина, несмотря на усталость после Евробаскета-2017, показали игру экстра-класса. Мария Вадеева стала самым ценным игроком турнира (MVP), а Раиса Мусина попала в символическую пятерку, набрав в финале 33 очка.

Сборная России остановилась в шаге от медалей Евробаскета-2017, уступив в полуфинале Сербии, а в матче за третье место — команде Испании (85:93). Это лучший результат наших баскетболистов на чемпионатах Европы за последние шесть лет. Защитник Алексей Швед был признан самым результативным игроком турнира, набирая в среднем за матч 24,3 очка. Игрок «Химок» стал первым за 18 лет баскетболистом, который удостоился почетного звания, не будучи представителем НБА.

Волейбол

Фото: ТАСС/Michal Nowak

Мужская сборная России по волейболу выиграла второе золото чемпионата Европы в своей истории. В напряженном пятисетовом финальном матче подопечные Сергея Шляпникова оказались сильнее команды Германии (3:2).

Стоит отметить, что на пути к финалу наша сборная не проиграла ни одного сета, а самым ценным игроком турнира (MVP) был признан диагональный Максим Михайлов. Кроме волейболиста казанского «Зенита», в символическую сборную чемпионата Европы-2017 вошли еще два российских игрока: связующий Сергей Гранкин и доигровщик Дмитрий Волков.

Формула-1

Фото: ТАСС/Савостьянов Сергей

Карьера Даниила Квята в «Формуле-1» подошла к концу. Боссы «Ред Булл» объяснили расторжение контакта с российским пилотом тем, что «стороны утратили доверие друг к другу», а результаты гонщика были слишком нестабильными.

За четыре сезона в королевских гонках Квят дважды поднимался на подиум (2-е место Гран-при Венгрии – 2015 и 3-е место Грап-при Китая – 2016), набрал 133 очка и запомнился агрессивными атаками и несколькими скандальными авариями. Скорее всего, уроженец Уфы продолжит карьеру в прогрессирующей серии «Формула-Е».

Теннис

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Мария Шарапова вернулась в большой теннис после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония в апреле 2017 года. Сначала результаты знаменитой россиянки были нестабильными, однако затем последовало удачное выступление на US Open, где Мария дошла до 1/8 финала, попутно обыграв вторую ракетку мира Симону Халеп. В октябре последовала первая за 2,5 года победа Марии Шараповой на турнире WTA — в китайском Тяньцзине, а затем и первый за 10 лет приезд в Москву на «Кубок Кремля».

Для Анастасии Павлюченковой прошедший сезон стал самым успешным в карьере: россиянка выиграла сразу три престижных турнира — в Гонконге, Монтеррее и Рабате. Уроженка Самары закончила 2017 год на 15-м месте в рейтинге WTA. Выше расположилась только Светлана Кузнецова — она находится на 12-м место. Также в топ-100 попали Елена Веснина (18), Дарья Касаткина (24), Екатерина Макарова (33), Мария Шарапова (59), Наталья Вихлянцева (62) и Екатерина Александрова (96). Лучший из россиян в рейтинге ATP — Андрей Рублев — 39-я ракетка мира.

Фигурное катание

Фото: ТАСС/Wu Zhuang

18-летняя Евгения Медведева провела потрясающий год. Российская фигуристка выиграла чемпионат Европы, побив свой же мировой рекорд в произвольной программе и установив новый — по сумме баллов в двух программах.

Кроме того, Евгения уверенно победила и на чемпионате мира в Хельсинки. В произвольной программе она набрала 154,5 балла, обновив мировой рекорд в произвольной программе и по сумме баллов. В апреле состоялся командный чемпионат мира, где Медведева вновь побила все рекорды. В следующем году талантливую фигуристку ждет дебют на Олимпийских играх.

Лыжные гонки

Фото: ТАСС/Carl Sandin

Сергей Устюгов стал главным героем в своем виде спорта. В январе 25-летний российский лыжник выиграл престижную многодневку «Тур де Ски», оставив титулованных норвежцев не у дел. Затем он оказался одним из главных героев чемпионата мира в Лахти, выиграв пять из шести российских медалей (в том числе два золота). Это абсолютный рекорд, который покорялся только великим норвежцам Нортугу и Дэли. Сергей Устюгов — новая суперзвезда, которая зажглась накануне корейской Олимпиады.

Легкая атлетика

Фото: ТАСС/Панциков Алексей

24-летняя прыгунья в высоту Мария Ласицкене также провела великолепный сезон. Невзирая на все трудности, Мария вышла на новый уровень, став признанной звездой мировой величины, не сломленной отсутствием флага и гимна. Ласицкене выиграла все 18 стартов 2017 года, в которых участвовала, включая чемпионат мира и финал «Бриллиантовой лиги», продемонстрировав там рекордный прыжок на высоту 2,06 метра. При этом Мария так и не удостоилась ни одной награды IAAF, что можно считать политическим решением.

Бокс

Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий

Российские боксеры Сергей Ковалев, Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев завоевали три из четырех чемпионских поясов в одной из самых престижных весовых категорий — полутяжелом весе. В ноябре в поединке за вакантный титул WBO Сергей Ковалев победил украинца Вячеслава Шабранского техническим нокаутом во втором раунде. Ранее обладателем титула WBA стал Дмитрий Бивол, а чемпионский пояс по версии IBF выиграл Артур Бетербиев. Все три титула стали вакантными после ухода из бокса американца Андре Уорда. Четвертый чемпионский пояс по одной из престижных версий — WBC — принадлежит канадцу Адонису Стивенсону.

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