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РФС предлагает клубам с 2021 года заявлять больше своих игроков

В течение трех лет в РФПЛ может существенно увеличиться количество собственных воспитанников команд в составах на матчи чемпионата России
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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Российская футбольная премьер-лига начиная со следующего сезона планирует ввести в домашнем чемпионате требования к основной заявке команд — они будут касаться минимального количества «доморощенных игроков». Об этом «Известиям» сообщил источник в РФС, занимавшийся подготовкой соответствующих документов.

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На заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС), прошедшем 25 декабря 2017 года, был рассмотрен вопрос о лимите на «иностранную рабочую силу» в национальном первенстве. Одним из ключевых предложений по итогам этого обсуждения стало введение минимального количества собственных воспитанников, которых клубы обязаны вносить в заявку на матчи. 

Так, в сезоне-2018/19 это количество должно быть равно четырем футболистам, в сезоне-2019/20 — шести, а с сезона-2020/21 и далее — восьми. Кроме того, с сезона-2018/19 предлагается ограничить заявку команд до 25 игроков.

Стоит отметить, что окончательного решения по этому предложению пока нет. Однако идея уже сформулирована в постановлении исполкома РФС от 25 декабря «О некоторых мерах по реализации Общенациональной стратегии развития футбола РФС на период до 2030 г. в части профессионального футбола». Постановление было утверждено на основе доклада Комитета профессионального футбола РФС, представленного на заседании его председателем Сергеем Прядкиным, президентом РФПЛ и вице-президентом РФС.

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— Вопрос о доморощенных игроках находится в стадии обсуждения, — рассказал «Известиям» один из представителей клубов РФПЛ, генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов. — Пока рано говорить об этом как о свершившемся факте. 

При этом советник президента РФС по правовым вопросам Денис Рогачев подтвердил  «Известиям» наличие такой инициативы со стороны комитета. В документе, например, уже сформулировано определение понятия «доморощенный игрок». К таким относится футболист, подготовленный либо в данном клубе, либо в регионе регистрации клуба. Минимальное количество таких футболистов распределяется в заявке на матч поровну между «клубными доморощенными игроками» и «региональными доморощенными игроками». При этом под эти категории могут попадать даже иностранные футболисты.

Так, под «клубным доморощенным игроком» подразумевается спортсмен, который в возрасте от 15 лет до 21 года независимо от статуса «легионер / не легионер» постоянно или с перерывами был зарегистрирован в своем клубе в течение трех полных сезонов (с первого до последнего официального матча национального чемпионата) или в течение 36 месяцев.   

«Региональным доморощенным игроком» в РФС предлагают называть футболиста, который в возрасте от 15 лет до 21 года в течение трех полных сезонов или 36 месяцев был зарегистрирован в одном или нескольких клубах (спортивных школах) в том же субъекте РФ, что и его нынешняя команда.

Клубам, которые заявят меньше доморощенных игроков, чем требует регламент, в РФС планируют ограничивать общее число футболистов в заявке.

Эти предложения изложены в одном документе с инициативами по изменению лимита на легионеров. В декабре 2017 года Сергей Прядкин сообщал, что с сезона-2020/21 планируется отменить ограничение по количеству иностранных футболистов одной команды на поле во время матча (сейчас оно равняется шести) и заменить его на ограничение количества легионеров в заявке на матч, которое будет равно семи игрокам.

Исполком РФС поручил комитету профессионального футбола доработать этот документ и в первом квартале 2018 года представить его на утверждение исполкомом или бюро исполкома РФС.  

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