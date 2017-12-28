Чемпионская гонка продолжится на трансферном рынке

Российский футбол ушел на перерыв до начала марта. За это время клубы успеют отдохнуть, провести тренировочные сборы и, конечно, проделать активную работу на трансферном рынке. Несмотря на то что официально период переходов в отечественном чемпионате начнется лишь в январе, информация о многих потенциальных сделках уже появилась, а некоторые трансферы и вовсе оформлены документально.

Самым расторопным оказался петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые уже объявили о приобретении у «Тосно» 26-летнего Антона Заболотного. Габаритный форвард считается одним из главных открытий нынешнего сезона Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) и в 2017 году уже успел провести несколько матчей в составе сборной России. Его трансфер многие связали со скорым отъездом из Петербурга другого габаритного нападающего — Артема Дзюбы, который в первой части сезона получал мало игрового времени.

— Заболотный не сделает «Зенит» сильнее, он не выглядит лучше того же Дзюбы, — заявил «Известиям» бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко. — Возможно, петербуржцы рассчитывают, что в их команде Антон добьется сумасшедшего прогресса и выйдет на новый уровень. Сложно сказать... На мой взгляд, они сосредоточились не на том. У них и так вполне сильный состав — нужно в первую очередь думать о том, как наладить связи между действующими игроками и атмосферу в команде.

На протяжении нескольких трансферных периодов подряд одним из самых обсуждаемых российских футболистов становится Федор Смолов. Лучшего бомбардира РФПЛ двух последних сезонов различные источники отправляют то в английский «Вест Хэм», то в мадридский «Реал». А в недавнем интервью СЭ главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов заявил, что уход его подопечного из клуба нынешней зимой — вполне реален.

— Думаю, возможный уход Смолова не выгоден ни «Краснодару», ни самому Федору, — сказал «Известиям» футбольный агент Дмитрий Селюк. — Во-первых, на носу чемпионат мира — непонятно, сумеет ли он сразу закрепиться в новом клубе и не растерять свои нынешние качества. Во-вторых, «Краснодар» сейчас борется за Лигу чемпионов. А Смолов в этом, конечно, может очень серьезно помочь. Даже если они сейчас продадут Федора за €15 млн, это меньше той суммы, которую можно заработать, участвуя в Лиге чемпионов.

ЦСКА традиционно ведет себя тихо. Армейцы уже приучили болельщиков не ждать громких трансферных слухов и внушительных сделок. Однако с учетом позиций в чемпионате усиление красно-синим явно необходимо. По информации источника «Известий», знакомого с ситуацией в клубе, в период зимних сборов ЦСКА просмотрит несколько молодых игроков.

— Армейцев можно только похвалить, — продолжил Дмитрий Селюк. — Все знают об их непростой финансовой ситуации, но это нормально. Всегда бывают разные материальные условия. ЦСКА старается постепенно переходить на своих воспитанников и добиваться целей с их помощью. Поэтому, конечно, этой зимой от красно-синих сложно ждать сенсаций.

Для главного фаворита чемпионской гонки текущего сезона, «Локомотива», основная цель зимнего перерыва — сохранить игру, которую команда демонстрировала осенью. Судя по заявлениям тренерского штаба и руководства «железнодорожников», громких сделок от клуба тоже ждать не стоит. А главным усилением состава будет считаться возвращение травмированных футболистов — голкипера Маринато Гильерме, защитника Ведрана Чорлуки и форварда Ари.

— «Локомотиву» не стоит кого-то покупать для галочки, — заметил Дмитрий Селюк. — За последнее время они уже совершили несколько трансферов, которые себя не оправдали. Это и защитник Тимофей Маргасов, который сидит в глубоком запасе, и голкипер Никита Медведев, не сумевший выиграть конкуренцию у Антона Коченкова в период травмы Гильерме. Да тот же Эдер, пришедший летом на правах аренды, пока не оправдывает надежд, хоть и забил пару важных мячей. Но в «Локо» есть сильный тренер, который умеет раскрывать молодых футболистов и давать второе дыхание возрастным игрокам. Также зимой в строй вернутся травмированные, так что весной у «железнодорожников» и без трансферов будет вполне боевой состав.

«Спартак» провел удачную серию и к концу первой части сезона попал в тройку лучших команд чемпионата. Теперь красно-белые считаются одними из главных конкурентов «Локомотива» в чемпионской гонке. Исходя из этого, москвичам необходимо усилиться к завершающему отрезку РФПЛ. При этом им будет важно удержать в команде своего главного лидера Квинси Промеса, спрос на которого возрос после удачного выступления голландца на групповом этапе Лиги чемпионов.

— Конечно, самая проблемная зона «Спартака» — это защита, — подчеркнул Андрей Червиченко. — Но усилить эту линию крайне проблемно. Судя по разговорам, лимит на легионеров будет ужесточен, а значит, нужно искать россиян. Сейчас я не вижу отечественных защитников, способных усилить красно-белых. Тот же Георгий Джикия — это исключение. Никто не ожидал, что он так себя проявит. С другой стороны, у всех оппонентов «Спартака» также есть проблемы с защитой, поэтому даже нынешнего состава может хватить для того, чтобы побороться за высокие места в РФПЛ. Что касается Промеса, если есть хорошие предложения, то их надо принимать. Иначе есть риск «передержать» его. Как показывает опыт, ни к чему хорошему это не приводит.

Для всех вышеперечисленных команд, кроме «Краснодара», сезон возобновится уже в середине февраля в Лиге Европы. Чемпионат России же выйдет из отпуска 2 марта.

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