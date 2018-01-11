Квинси Промес остается в «Спартаке»

Полузащитник сборной Голландии и «Спартака» Квинси Промес завершит сезон в составе московского клуба. За три с половиной года в российском чемпионате он стал не только ключевым игроком красно-белых, но и одним из лучших футболистов РФПЛ. Интерес к 25-летнему голландцу проявляет множество клубов ведущих европейских чемпионатов, однако ни сам спортсмен, ни руководство «Спартака» не торопятся принимать предложения от других команд. Как сообщил «Известиям» источник из окружения футболиста, в составе московского клуба Квинси Промес останется как минимум до конца сезона.

— При желании самого игрока и заинтересованности руководства «Спартака» Квинси может покинуть красно-белых уже в зимний трансферный период, так как существует ряд клубов, готовых осуществить его переход уже сейчас, — рассказал собеседник «Известий». — Однако ни одна из сторон не заинтересована в форсировании событий. Москвичи не хотят терять одного из своих лучших футболистов перед заключительным отрезком сезона РФПЛ, а также матчами плей-офф Лиги Европы. Сам Промес также рассчитывает доиграть сезон в «Спартаке», чтобы помочь своему клубу добиться максимальных результатов как во внутреннем первенстве, так и на международной арене. Всерьез рассматривать варианты со сменой клубной прописки Промес намерен только летом.

Эту информацию подтвердил заместитель председателя совета директоров «Спартака» Наиль Измайлов, отметивший, что на сегодня слухи о возможном уходе из клуба Квинси Промеса не имеют под собой никаких оснований. Также функционер подчеркнул, что никому не хочется разрушать чемпионский состав команды, способный повторить и превзойти свой прошлогодний результат.

Стоит отметить, что уход Квинси Промеса из «Спартака» в зимний период дозаявок был бы невыгоден красно-белым и с точки зрения бизнеса. Зимой ведущие европейские клубы стараются не тратить много на трансферном рынке и предпочитают комплектовать команду за счет собственных резервов, оставляя самые громкие сделки на лето. В связи с этим за одного из лучших футболистов российского первенства руководство московского клуба вряд ли сможет выручить зимой солидные деньги.

По мнению известного российского специалиста Сергея Силкина, уход Квинси Промеса из «Спартака» будет оправдан только в случае, если московский клуб хорошо заработает на его трансфере.

— Промес стабильно играет в чемпионате России, хорошо проявил себя в Лиге чемпионов и регулярно вызывается в сборную Голландии. Естественно, за ним пристально следят в Европе, — отметил Сергей Силкин. — Квинси — очень яркий футболист, способный в одиночку решить исход конкретного эпизода. Он регулярно приносит пользу «Спартаку» и выделяется на фоне не только своих партнеров по команде, но и на фоне всех футболистов РФПЛ. Можно сказать, голландец уже перерос уровень чемпионата России и готов к новому вызову в своей карьере. Уверен, он симпатичен многим сильным командам. Его уход станет серьезной потерей для «Спартака», восполнить которую будет очень проблематично. Однако если красно-белым предложат за Промеса солидные деньги, то они, вероятнее всего, отдадут его даже зимой. И только хороший заработок на трансфере сможет хоть как-то оправдать его уход для красно-белых.

Квинси Промес выступает за «Спартак» с 2014 года. Всего за красно-белых полузащитник провел 115 матчей, забил 58 мячей и отдал 31 голевую передачу. В нынешнем сезоне голландец принял участие в 17 из 20 игр москвичей в РФПЛ и сейчас является одним из лучших бомбардиров чемпионата наряду с Александром Кокориным и Федором Смоловым (по 10 мячей).

Рыночная стоимость Квинси Промеса, по данным экспертов, составляет около €20 млн, а его контракт со «Спартаком» рассчитан до середины 2021 года.

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