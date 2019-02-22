Украина начала активно закупать российский уголь через Белоруссию

Белоруссия за 2018 год в несколько сотен раз нарастила экспорт угля на Украину, достигнув отметки в 588,5 тыс. т против 0,6 тыс. т годом ранее. Такие данные приводятся на сайте Национального статистического комитета (Белстат).

За этот же отчетный период республика, которая не добывает каменный уголь, нарастила его импорт более чем в два раза — до 1,65 млн т, из которых 1,27 млн т приходится на Россию.

Кроме того, увеличился импорт антрацита, который Белоруссия также не производит. За прошлый год из РФ в республику было ввезено 172,8 тыс. т, что в 2,4 раза превышает показатели предыдущего периода. Большую часть этого вида топлива Минск экспортирует на Украину — 102,2 тыс. т за 2018 год против 0,3 тыс. т за 2017-й.

В середине декабря прошлого года сообщалось, что за Украина на 11% увеличила расходы на закупку угля — до $2,693 млрд. При этом российское сырье составило больше половины объема поставок.

После начала украинскими властями в 2014 году военной операции в Донбассе, Киев потерял доступ к большинству шахт, где добывается антрацит. В 2017 власти объявили полную грузовую транспортную блокаду самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, прекратив закупать в регионе уголь.

Действия Киева привели к дефициту топлива в стране. Два года назад президент Украины Петр Порошенко даже был вынужден ввести режим чрезвычайного положения в энергетике.