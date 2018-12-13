Россия стала главным поставщиком угля на Украину в 2018 году

В 2018 году закупки угля Украиной выросли на 11% — до $2,693 млрд, и российское сырье составило больше половины объема поставок. Об этом в четверг, 13 декабря, сообщили СМИ страны со ссылкой на Государственную фискальную службу.

Российский уголь составил 61,91% общего импорта на 1,67 млрд, на втором месте оказался уголь из США (29,94%, или $806,3 млн), на третьем — из Канады (4,78%, или $128,7 млн), сообщает «РИА Новости».

Рост закупок угля связан с ожиданиями морозной зимы.

После начала украинскими властями военной операции против Донбасса в 2014 году Киев потерял доступ к большинству шахт, где добывается антрацит. В 2017 власти объявили полную грузовую транспортную блокаду самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и прекратили закупки угля с Донбасса.

Это привело к дефициту антрацита в стране, и президент Украины Петр Порошенко был вынужден ввести режим чрезвычайного положения в энергетике.

В июле власти ДНР допустили возможность поставок угля Украине.