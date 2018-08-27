Путин рассказал о планах по расширению позиции России на угольном рынке

Президент России Владимир Путин заявил о намерении России расширить свои позиции на мировом угольном рынке.

«Текущая конъюнктура дает возможность расширить присутствие России на мировом угольном рынке, укрепить свои позиции и нарастить нашу долю», — цитирует ТАСС главу государства c заседания комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и экологической безопасности.

По словам президента, в прошлом году отечественные компании экспортировали свыше 190 млн т угля. По этому показателю Россия занимает третье место в мире, добавил Путин.

В свою очередь министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что Россия в 2018 году может добыть более 420 млн т угля, побив советский рекорд. При этом экспорт угля из России по итогам 2018 года ожидается в объеме более 200 млн т, подчеркнул министр.

8 августа сообщалось, что Россия стала крупнейшим поставщиком угля на Украину. За семь месяцев 2018 года Киев импортировал российский уголь на сумму в $1,1 млрд.