Самый мощный угольный терминал в России построят в Ванинском районе

Самый крупный угольный терминал в стране построят в Ванинском районе Хабаровского края. Проект реализуют УК «Колмар», резидент ТОР «Южная Якутия» и СПВ. Объем его перевалки в год составит 24 млн т с возможностью загрузки крупнотоннажных судов.

Как сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Минвостокразвития, терминал строится с учетом всех экологических пожеланий со стороны органов власти. Сумма привлеченных инвестиций составит $1 млрд. После того как порт введут в эксплуатацию, эта сумма увеличится до $2 млрд.

«Колмар» является крупным угледобывающим холдингом, который объединяет промышленные предприятия по добыче и переработке коксующихся углей. Они расположены на территории Нерюнгринского района Якутии.

Сейчас «Колмар» реализует три крупных проекта на Дальнем Востоке: строительство горно-обогатительных комплексов «Денисовский» и «Инаглинский», а также специализированного терминала для перевалки угля «ВаниноТрансУголь» в Хабаровском крае, который является резидентом Свободного порта Владивосток.