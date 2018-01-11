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Пост контроля воздуха заработал в порту Ванино

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В поселке Ванино Хабаровского края начал работать стационарный пост мониторинга атмосферного воздуха. Анализируется воздух по нескольким параметрам, отслеживаются разовые и среднесуточные концентрации веществ.

Как сообщает ИА AmurMedia, проверка экологической обстановки в порту Ванино была начата после многочисленных митингов местных жителей, которые жаловались на пыль при перевалке угля и глинозема. В результате проверки транспортная прокуратура нашла ряд нарушений.

Агентство напоминает, что в 2017 году порт увеличил финансирование природоохранных предприятий до 100 млн рублей Вокруг угольных складов и причалов начали возводить дополнительные ограждения. Кроме того, для снижения пыления на складах с углем работают снегогенераторы.

Кроме того, в порту планировалось установить специальные противопылевые сетки высокой прочности, произведенные в Южной Корее. 

Порт Ванино является крупнейшей стивидорной компанией на Дальнем Востоке. Порт занимается обработкой угля, леса, пиломатериалов, руды, цветных и черных металлов.

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