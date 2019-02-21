В Минске оценили слова Расмуссена о «российской угрозе»

Белорусский министр иностранных дел Владимир Макей назвал бредом заявление экс-генсекретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена о том, что его страна может быть аннексирована Россией, сообщает 21 февраля «Интерфакс-Запад».

«Как можно комментировать бред каких-то отставных служащих, которые уже давно не работают и которые потеряли связь с реальностью», — сказал он.

Ранее Расмуссен заявил, что Белоруссию ожидает война, так как Россия «хочет присоединить» эту страну. Чтобы избежать этого сценария, Минску, по его мнению, нужно начать проводить реформы. Кроме того, он призвал Запад активнее помогать Минску.

Россия и Белоруссия — участники Союзного государства, договор о создании которого был подписан 8 декабря 1999 года. В Кремле неоднократно отмечали, что речи о «каком-то присоединении» Белоруссии к РФ не идет.

10 февраля посол России в Минске Михаил Бабич заявил, что Запад стремится использовать Белоруссию для давления на Россию и «разорвать вековые связи между нашими народами», посеяв недоверие и вражду.