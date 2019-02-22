Лукашенко пообещал вместе с Россией ответить на размещение ракет США в Европе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 22 февраля, что в случае появления новых американских ракет в Европе его страна готова совместно с Россией прорабатывать ответные меры, сообщает агентство «БелТА».

«Я боюсь того, что американцы воспользуются моментом — сорвали этот договор (Договор о ликвидации ракет меньшей и средней дальности; ДРСМД. — Ред.) — и разместят ракеты в Европе. Вот тут уже мало не покажется и нам», — сказал глава государства.

Лукашенко добавил, что самым плохим сценарием будет появление ракет США на Украине.

«Поэтому нам надо будет вместе с Россией думать об ответных мерах. От этого никуда не денешься, если это произойдет», — цитирует белорусского лидера «Интерфакс».

20 февраля председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сказал, что для заключения нового договора о ракетах средней и меньшей дальности Соединенным Штатам придется сперва демонтировать в Европе свои пусковые установки «двойного назначения».

В этот же день президент России Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию, что если США разместят в Европе ракеты, нарушающие пункты ДРСМД, то Россия развернет виды вооружений, которые смогут поразить центры принятия решений.

Со 2 февраля США приостановили выполнение обязательств по ДРСМД под предлогом нарушения Россией пунктов документа и наличия ракеты 9М729, якобы не соответствующей условиям договора. Вашингтон оставил за собой право вернуться в сделку в течение полугода.

В тот же день Москва также приостановила участие в ДРСМД, а 16 февраля приступила к разработке ракет наземного базирования средней дальности.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.