Прямой эфир
Сюжет:

Лукашенко пообещал вместе с Россией ответить на размещение ракет США в Европе

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 22 февраля, что в случае появления новых американских ракет в Европе его страна готова совместно с Россией прорабатывать ответные меры, сообщает агентство «БелТА».

«Я боюсь того, что американцы воспользуются моментом — сорвали этот договор (Договор о ликвидации ракет меньшей и средней дальности; ДРСМД. — Ред.) — и разместят ракеты в Европе. Вот тут уже мало не покажется и нам», — сказал глава государства.

Ракетная перепись: у России есть условия для многостороннего ДРСМД
Новое соглашение должно включать не только «неугодные» США страны, но и американских союзников

Лукашенко добавил, что самым плохим сценарием будет появление ракет США на Украине.

«Поэтому нам надо будет вместе с Россией думать об ответных мерах. От этого никуда не денешься, если это произойдет», — цитирует белорусского лидера «Интерфакс»

20 февраля председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сказал, что для заключения нового договора о ракетах средней и меньшей дальности  Соединенным Штатам придется сперва демонтировать в Европе свои пусковые установки «двойного назначения».

В этот же день президент России Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию, что если США разместят в Европе ракеты, нарушающие пункты ДРСМД, то Россия развернет виды вооружений, которые смогут поразить центры принятия решений.

Со 2 февраля США приостановили выполнение обязательств по ДРСМД под предлогом нарушения Россией пунктов документа и наличия ракеты 9М729, якобы не соответствующей условиям договора. Вашингтон оставил за собой право вернуться в сделку в течение полугода.

В тот же день Москва также приостановила участие в ДРСМД, а 16 февраля приступила к разработке ракет наземного базирования средней дальности.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперт рассказал о способах сохранения ДРСМД
Кандидат в президенты США внесла законопроект о запрете выхода из ДРСМД

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017