Кандидат в президенты США внесла законопроект о запрете выхода из ДРСМД

Член палаты представителей от штата Гавайи, кандидат в президенты США Тулси Габбард внесла в конгресс законопроект, который запрещает Вашингтону выходить из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом конгрессвумен заявила 15 февраля.

По ее словам, выход из соглашения грозит эскалацией холодной войны и гонкой вооружений, что позволит главе государства Дональду Трампу «транжирить деньги налогоплательщиков на военные приключения, которые снижают нашу безопасность».

«Законопроект обеспечивает соблюдение США ДРСМД и запрещает использовать даже $1 налогоплательщиков на оружие, которое нарушает этот договор», — цитирует Габбард агентство «РИА Новости».

Конгрессвумен подчеркнула, что ситуация вокруг ДРСМД грозит ядерной войной, поэтому решение Трампа является «безрассудным». Вместо этого она призвала укреплять соглашение и вовлекать в него другие страны, например Китай.

О намерении выйти из договора Трамп объявил 20 октября 2018 года, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа. В частности, он указал на наличие ракеты 9М729, якобы нарушающей условия ДРСМД.

В январе Минобороны РФ впервые показало иностранным военным атташе эту ракету, однако представители США и многих европейских стран участвовать в брифинге отказались.

Со 2 февраля Вашингтон приостановил выполнение обязательств по ДРСМД и начал процесс выхода, оставив за собой право вернуться в течение полугода.

В тот же день Москва также приостановила участие в соглашении и заявила о начале разработки гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности.

6 февраля Трамп объявил о проработке договора по контролю над вооружениями. Однако в Москву новых предложений от Вашингтона не поступало, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.